Jeux du Canada: deux médailles pour Jesse Canney

Jesse Canney, un nageur para du Nouveau-Brunswick, a remporté deux médailles, mercredi soir, aux Jeux d’été du Canada à Winnipeg.

Canney a remporté une médaille d’argent lors de l’épreuve masculine du 100 mètres papillon para et une de bronze lors de l’épreuve masculine du 100 mètres dos para à la piscine Pan Am. Grâce à sa performance, Équipe Nouveau-Brunswick compte désormais 12 médailles à son actif, soit trois d’or, trois d’argent et six de bronze.

L’équipe de natation a remporté quatre médailles au cours des deux derniers jours. Jacob Gallant et Brooklyn Douothwright ont chacun gagné une médaille de bronze mardi.