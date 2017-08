[DERNIÈRE HEURE] Geneviève Lalonde bat son record canadien!

L’Acadienne Geneviève Lalonde a connu une course exceptionnelle, vendredi à Londres, lors des Championnats du monde d’athlétisme de l’IAAF.

Son temps de 9m29s99c lui a permis de décrocher le 13e rang lors de la finale du 3000 mètres steeplechase et de battre de 25 centièmes de seconde son record canadien.

Quelques minutes après la course, la coureuse publié un tweet dans lequel elle dit avoir tout donné et qu’elle est satisfaite de sa performance. Elle a aussi rappelé que la saison n’est pas encore terminée.

Wow! What a race!! Gave it everything I had! Très satisfaite avec le résultat! But the season ain’t done yet… 😁🤙 https://t.co/xgJNwTy1jr

— Geneviève Lalonde (@lalongen) 11 août 2017