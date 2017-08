Jeux du Canada: plusieurs médailles à la portée d’Équipe N.-B.

Au golf, le trio néo-brunswickois formé de Sam Reid, Calvin Ross et Stuart Earle a réussi à mettre la main sur le bronze lors de la compétition en équipe. - Collaboration spéciale: Fran Harris

La délégation du Nouveau-Brunswick avait l’occasion d’obtenir une récolte importante de médailles vendredi lors de l’avant-dernière journée d’activités des Jeux d’été du Canada tenus à Winnipeg.

Si tout se déroule comme prévu, les formations de lutte et de natation pourront certainement se vanter d’avoir largement contribué au succès de leur province cette année.

En lutte, les athlètes néo-brunswickois n’ont fait qu’une bouchée de leur opposition vendredi. Au total, cette cohorte était en position d’obtenir un nombre impressionnant de sept médailles.

Chez les hommes, Justin Patrick Joseph Shannon (moins de 85 kilos) et Chris O’Toole (98 à 125 kilos) ont aisément triomphé en demi-finale, ce qui leur a permis de prendre part à la finale plus tard en soirée. Pour sa part, Alex Cormier était opposé à Pritpaul Singh Johal de la Colombie-Britannique dans un combat pour l’obtention du bronze chez les moins de 56 kilos.

Tania Blanchard (moins de 48 kilos) et Jasmine Thebeau (moins de 64 kilos) avaient aussi rendez-vous en finale en soirée. La troisième marche du podium était aussi à l’enjeu pour Annabelle Boudreau (moins de 44 kilos) et Madison Elizabeth Beerenfenger (moins de 74 kg).

En natation, cinq athlètes participaient à la finale dans leurs disciplines respectives. Les nageurs para ont encore une fois mené le pas pour la province. Jesse Canney et Gabrielle Corasaniti, tous deux aux épreuves de 200 mètres quatre nages individuel et 50 mètres style libre, avaient l’occasion d’ajouter d’autres médailles au compteur de la province en soirée. Brooklyn Douthwright était aussi en action dans la finale du 50 mètres style libre et du 50 mètres dos (où elle a remporté l’argent en fin de soirée), tandis que Jacob Gallant tentait d’obtenir un deuxième podium à Winnipeg au 200 mètres quatre nages.

Au golf, le trio formé de Sam Reid, Calvin Ross et Stuart Earle a réussi à mettre la main sur le bronze lors de la compétition en équipe. Pour ce faire, ils ont eu à vaincre l’Alberta et le Manitoba en prolongation, après avoir terminé la quatrième ronde avec une triple égalité.

Dans l’épreuve individuelle, Calvin Ross a remis une carte de 73 vendredi, ce qui lui a permis de conclure la quatrième journée d’activité au cinquième rang. Stuart Earle et Sam Reid terminent dans le top 20, avec une 13e et 20e position.

Chez les femmes, Laura Jones a connu une excellente journée au boulot, remettant une carte de 79, bonne pour le 13e échelon. Tout comme leurs confrères masculins, Laura Wesselius et Sarah Holt ont percé le top 20, terminant au 16e et 19e rang.

Au volleyball féminin, les Néo-Brunswickoises ont chèrement vendu leur peau en demi-finale face à la puissante formation de l’Alberta qui a finalement eu le dessus sur la troupe de Monique Boudreau-Carroll par la marque de trois manches à zéro. Nos volleyeuses seront de retour en action samedi, alors qu’elles tenteront de remporter une médaille de bronze.

Les hommes ont quant à eux terminé leur parcours aux Jeux d’été du Canada sur une bonne note, avec deux victoires en autant de sorties vendredi. L’équipe du Nouveau-Brunswickois a anéanti coup sur coup les formations de l’Île-du-Prince-Édouard (3 à 0) et de la Nouvelle-Écosse (3 à 1) pour finalement aboutir au 9e rang du classement général.

Au softball féminin, les femmes ont conclu la phase préliminaire avec une défaite de 10 à 0 subie aux mains de la formation du Québec. Leur fiche de trois gains et six revers ne leur a pas permis de se qualifier pour la ronde des médailles. Avec quelques victoires samedi, elles pourront atteindre le cinquième échelon. Lors des derniers Jeux d’été du Canada en 2013, elles avaient terminé leur parcours au sixième échelon.

La province compte maintenant 14 médailles et avec celles assurées en lutte, elle dépassera vraisemblablement le total de 16 obtenu à Sherbrooke en 2013.