24 médailles pour le N.-B. aux Jeux du Canada: un record!

Les Jeux du Canada 2017 ont été les meilleurs de l’histoire pour le Nouveau-Brunswick. Jamais nos athlètes n’avaient réussi à dépasser les 21 médailles de Grande Prairie en 1995. C’est maintenant chose faite.

Équipe Nouveau-Brunswick a surpassé toutes les attentes en récoltant le total record de 24 médailles (4-9-11) au cours des deux dernières semaines à Winnipeg.

La province éclipse aussi la marque de 17 médailles établies lors de jeux d’été (en 1997 à Brandon, au Manitoba).

C’était donc la jubilation dans le camp des athlètes en bourgogne, vert et blanc.

«Quelle performance incroyable de la part de notre équipe», a lancé avec enthousiasme la chef de mission, Nicole Smith.

«Tout le monde de la délégation est fier et nous revenons à la maison la tête haute», ajoute-t-elle.

Nos athlètes ont mérité quatre médailles d’or durant ces jeux, incluant les trois de Veronica Coombes (200m, 400m et 1500m en fauteuil roulant).

L’autre a été méritée par le lutteur Chris O’Toole (100kg).

Brooklyn Douthwright (avec deux) en natation, Laura Dickinson (avec deux) en athlétisme, Jesse Canney (avec deux) en natation para, Tania Blanchard en lutte, Jasmine Thebeau en lutte et Justin Shannon, également en lutte, ont tous mis la main sur des médailles d’argent.

Brooklyn Douthwright (avec deux) en natation, Liam Turgeon au lancer du poids, Christel Robichaud en athlétisme para, Jacob LeBlanc en athlétisme para, Jesse Carney en natation para, Jacob LeBlanc en natation, Annabelle Boudreau en lutte, Alex Cormier en lutte, ainsi que les équipes de golf masculin et de volleyball féminin méritent le bronze.

La palme revient à la nageuse Shannon Douthwright, qui quitte la piscine de Winnipeg avec quatre médailles.

C’est d’ailleurs elle qui a porté le drapeau du Nouveau-Brunswick lors de la cérémonie de clôture des Jeux, qui a eu lieu dimanche soir.

Le Nouveau-Brunswick est passé bien près de rapporter dans ses bagages la coupe du Centennaire.

Ce trophée présenté à l’équipe la plus améliorée est finalement allé au Manitoba, qui termine à un point et demi de la formation dirigée par Nicole Smith.

Voilà de quoi avoir hâte aux Jeux du Canada d’été de 2021, qui seront présentés dans la région de Niagara, en Ontario.

Une médaille historique en volleyball féminin

«Ça va prendre une couple de semaines avant que les filles réalisent l’ampleur de ce qu’elles viennent d’accomplir.»

Monette Boudreau-Carroll se préparait avec ses filles à participer à la cérémonie de clôture des Jeux du Canada, dimanche après-midi à Winnipeg.

L’entraîneuse de l’équipe de volleyball féminin et son groupe avaient plusieurs raisons de célébrer avec le reste du Canada puisqu’elles viennent de marquer l’histoire, rien de moins.

Leur victoire aux dépens de l’Ontario samedi leur a permis de mettre la main sur la médaille de bronze d’un tournoi très relevé.

Cette médaille était la première de l’histoire pour une équipe du Nouveau-Brunswick en volleyball féminin.

C’était également la première pour une équipe du Canada atlantique depuis 1985.

«On vient d’accomplir quelque chose qui n’a jamais été fait», mentionne fièrement la sélectionneuse de l’équipe.

«Les filles sont excitées et heureuses de leur médaille. Mais pour le moment, je ne pense pas qu’elles l’ont encore réalisé. Elles sont encore sur un nuage.»

L’exploit est de taille et les joueuses néo-brunswickoises ne semblent pas encore le réaliser, selon Monette Boudreau-Carroll.

«Quand elles seront de retour à la maison et que les gens commenceront à les féliciter et à leur donner des tapes dans le dos, ça va les frapper dans le front!»

Selon elle, le volleyball féminin a franchi des pas de géants depuis plusieurs années et ce genre de résultats n’est pas une erreur de parcours.

«C’est une première historique, mais je ne pense pas que ce sera la dernière. On a un bon programme qui commence à pousser et on commence à chercher la haute performance dans le volleyball féminin», exprime-t-elle.

«Une médaille aux Jeux du Canada, ce ne sera peut-être pas quelque chose qu’on pourra toujours d’accomplir, mais ça doit être notre but. On doit s’assurer d’avoir un calibre de joueuses qui sont capables de performer au niveau national.»

C’est un triomphe en cinq manches contre l’Ontario qui a procuré au Nouveau-Brunswick cette médaille historique.

«Ce fut un gros match contre l’Ontario. Les filles sont bien sorties et elles sont restées concentrées pendant tout le match», mentionne l’entraîneuse.

Nos représentantes ont finalement triomphé 15-13 dans la dernière manche pour mettre le grappin sur le bronze.

«C’est plaisant pour elles. Elles viennent d’accomplir des belles choses. C’est un groupe de filles qui croyaient en elles et en la possibilité d’aller chercher une médaille», indique Monette Boudreau-Carroll.

«Moi j’y croyais un an passé. Ce n’est pas moi qu’il fallait convaincre, ce sont les filles. Je savais qu’on avait un groupe de jeunes qui avait la capacité d’aller chercher une belle performance. On avait des athlètes qui avaient de l’expérience et beaucoup de talent. Mais ça leur a pris un petit bout avant de réussir à les convaincre et qu’elles voient leur potentiel.»

La pilote a eu besoin de toute sa force de persuasion pour convaincre son groupe qu’il pouvait accomplir de grandes choses à Winnipeg.

Des victoires contre l’Ontario et le Québec l’ont certainement aidée à passer son message.

«Tranquillement pas vite, la confiance a grandi et la possibilité d’une médaille est devenue évidente. Là, elles ont commencé à foncer. Tout est tombé en place au bon moment. C’est ça qu’on cherche. On essaie toujours d’être à notre meilleur au bon temps et c’est exactement ça qui est arrivé.»

Et que dire de l’esprit d’équipe?

«On a eu du succès parce que c’était une équipe. Elles ont joué ensemble pendant tout le tournoi et tout le monde a joué son rôle. Ce n’était pas une question d’une ou deux joueuses. Elles ont toutes eu une partie importante à jouer. Ce fut un succès d’équipe total.»

C’est l’Alberta qui a remporté la médaille d’or, battant en finale la formation hôtesse du Manitoba.