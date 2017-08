Déjà trois mauvaises nouvelles chez les Wildcats

Roger Shannon est un battant. Ça prend bien plus que des morsures d’araignées et quelques mauvaises nouvelles pour le terrasser. Avec la saison que ses Wildcats de Moncton ont connue en 2016-2017, le directeur des opérations hockey peut passer à travers n’importe quoi.

Le grand patron des Wildcats se remet lentement d’un pied infecté lors d’un récent voyage de pêche dans le Restigouche.

Et ça ne va pas tellement mieux côté hockey.

Le camp d’entraînement n’est pas encore commencé et déjà les mauvaises nouvelles s’accumulent.

Tout semble indiquer que l’attaquant Daniil Miromanov, acquis du Titan d’Acadie-Bathurst en compagnie du défenseur Olivier Desjardins, amorcera la prochaine saison dans la KHL en Russie.

Alexander Khovanov, le deuxième choix du dernier repêchage de la LCH en juin, pourrait rater les six prochains mois en raison d’une maladie contractée lors d’un voyage dans les Caraïbes cet été.

Et il y a enfin l’attaquant Jérémy Jacques, un choix de deuxième tour de l’équipe au dernier encan midget, qui a finalement décidé de prendre le chemin des États-Unis (le Steel de Chicago dans la USHL).

Malgré tout, Roger Shannon garde le sourire.

«Dans le cas de Miromanov, je reste optimiste. Je suis en contact avec son agent (Igor Larionov) et il n’y a pas de décision finale. Les chances sont bonnes pour qu’il reste en Russie, mais ça arrive souvent que les joueurs se retrouvent rapidement dans les gradins. C’est là que ça peut bouger», explique-t-il.

Si le grand Russe décide de bouder la LHJMQ, Moncton recevra deux choix au repêchage comme compensation.

L’ailier droit de 6 pi 4 po âgé de 20 ans a marqué 22 buts et amassé 62 points en 68 rencontres avec le Titan la saison dernière.

L’histoire de Khomanov est encore plus étrange.

«Il doit d’abord retrouver sa pleine santé. Il décidera ensuite ce qu’il fera avec sa carrière», mentionne Shannon.

«Il est resté chez moi pendant deux semaines en juillet. Il a aimé son expérience, mais il était visiblement malade. Il dormait 18 heures par jour», raconte-t-il.

Quant à Jacques, le directeur des opérations hockey mentionne qu’il débarquera peut-être à Moncton l’an prochain.

«C’est sûr que c’est décevant, mais l’adversité fait partie du sport. Il faut continuer à avancer. Si vous abandonnez, c’est certain que vous ne gagnerez pas», déclare-t-il avec son enthousiasme habituel.

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que pas moins de 55 joueurs vont se présenter au camp, qui se mettra en branle mardi avec l’inscription.

Les séances sur glace débuteront mercredi.

Dans le groupe, on retrouve 13 joueurs qui étaient là en 2016-2017 et 14 agents libres, incluant les Acadiens Jacob Lévesque (Moncton), Maxime Grandmaison (Dieppe) et Drew Toner (Grand-Sault).

Roger Shannon estime qu’il y a trois ou quatre postes disponibles à ligne bleue et cinq ou six en attaque.

Cela signifie que le poste de certains vétérans pourrait être en danger.

La situation chez les gardiens de but est déjà réglée avec Matthew Waite et Mark Grametbauer.

«Il y aura de belles batailles, et ça inclut des joueurs qui sont de retour. Il n’y a pas grand postes assurés avec l’équipe», mentionne le directeur des opérations hockey.

Les amateurs pourront suivre la progression des jeunes à compter de vendredi, alors que le Défi des recrues de la LHJMQ se mettra en branle au Centre Superior Propane.

Les six équipes des Maritimes seront évidemment de la partie.

Les projecteurs sur Pelletier et Bellamy

Le futur des Wildcats de Moncton a pour nom Jakob Pelletier et Jaxon Bellamy.

L’attaquant québécois et le défenseur néo-brunswickois seront la fondation sur laquelle va reposer l’équipe qui sautera sur la glace du nouveau colisée en septembre prochain.

C’est donc avec un gros soulagement que la direction de l’équipe a annoncé la signature des deux athlètes de 16 ans au cours des derniers jours.

Pelletier a été le premier choix des Wildcats, le troisième au total du repêchage qui avait lieu à Saint-Jean.

Il a connu toute une saison dans le midget AAA avec 57 points en 40 rencontres.

«Jakob est une grosse partie de notre futur», mentionne Roger Shannon.

«Son enthousiasme et sa passion pour le hockey sont contagieux. Ce genre d’attitude se reflète sur tous les autres joueurs», ajoute-t-il.

Le défenseur Jaxon Bellamy, un produit des Vitos de Saint-Jean, a pour sa part été le 16e joueur sélectionné en juin.

«Il a connu un bel été et il va se présenter au camp débordant de confiance», assure le directeur des opérations hockey.

En juillet, il a été un des 111 joueurs invités par l’équipe U-17 de Hockey Canada à prendre part à un camp estival d’une semaine à Calgary.

Des agents libres «de premier plan»

Par le passé, les agents libres qui sont arrivés au camp des Wildcats étaient surtout des joueurs à la recherche d’un nouveau départ ou d’une nouvelle aventure.

Il y a bien eu quelques exceptions, comme les jumeaux Kelly et Kevin Klima, mais dans l’ensemble, l’expérience était de courte durée.

Roger Shannon pense que l’histoire sera fort différente cette année.

Selon lui, pas moins de cinq de ces patineurs itinérants pourraient endosser l’uniforme de Moncton dans la LHJMQ.

Ils proviennent de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, de New York, de la Floride, de Terre-Neuve et de la Russie.

«Ce sont des agents livres de premier plan, pas seulement des gars qui viennent juste tenter leur chance. Je dirais que plusieurs d’entre eux ont de réelles chances de se tailler un poste avec l’équipe», assure-t-il.

Roger Shannon pense surtout à Brady Pataki et Riley MacRae, deux attaquants ontariens âgés de 19 ans.

Il inclut aussi l’attaquant américain Colton McKenna, le défenseur ontarien Jack Wieringa et l’attaquant russe Daniil Kuzmin dans la même liste.

Ce dernier est un géant de 6pi 3po et 206lb, qui pourrait rapidement faire oublier Daniil Miromanov.

Pataki (6pi 2po et 215lb), Wieringa (6pi 3po et 208lb), MacRae (6pi 2po et 198lb) et McKenna (6pi 2po et 190lb) sont également des armoires à glace.

«Tous ces jeunes seront très intéressants à suivre parce qu’ils vont se battre pour des postes avec nous. Je dirais que ces jeunes ont au moins 50% de chances de rester avec l’équipe cette saison», affirme le directeur des opérations hockey des Wildcats.

On chuchote aussi qu’un 16e agent libre pourrait se joindre au groupe, un patineur qui aurait déjà un poste assuré avec l’équipe.