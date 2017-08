«Je ne pense pas qu’on s’attendait à 24 médailles»

Nicole Smith est une habituée des Jeux du Canada. Mais la chef de mission avoue que le grand rendez-vous de Winnipeg 2017 restera à jamais gravé dans son coeur.

Comme la plupart des 400 membres de la délégation du Nouveau-Brunswick, l’Acadienne est passée par toute la gamme des émotions au cours des deux dernières semaines.

Et s’il y a eu quelques moments plus difficiles, c’est dans l’euphorie que l’expérience a pris fin.

Avec ses 24 médailles, notre délégation a obtenu la plus belle récolte de son histoire, que ce soit pour des jeux d’été ou d’hiver.

Nicole Smith en était à sa sixième participation aux Jeux du Canada.

«Ils sont tous différents. Mais ceux-ci étaient spéciaux. C’était le 150e Canada. C’était aussi la plus grosse ville qui a accueilli les Jeux. Les installations étaient vraiment impressionnantes», explique-t-elle.

«Ils vont avoir une place spéciale dans mon coeur puisque c’était les premiers comme chef de mission», ajoute celle qui était gérante de l’équipe de ski lors des Jeux de 2003 à Campbellton-Bathurst.

«On a vu des sourires et parfois des larmes. C’était très spécial et je vais m’en souvenir pendant longtemps, c’est certain. Quand on met ensemble des jeunes de différents sports, que ce soit du golf, de la lutte ou de la natation, il y a une beauté là-dedans.»

Nicole Smith (avec la casquette) en compagnie de l’équipe féminine de volleyball du N.-B., médaillée de bronze à Winnipeg. – Gracieuseté

Pendant deux semaines, la chef de mission a vécu au rythme des réussites et des échecs de ses athlètes.

«Ce sont des jeunes qui poussent au maximum, qui sont dévoués à quelque chose, à leur sport. C’était touchant parce que nous avons eu de très belles réussites, et pas seulement en terme de médailles. Je pense notamment à nos équipes de basketball qui ont presque atteint la ronde des médailles», raconte-t-elle.

Un peu comme tout le monde, Nicole Smith a été un peu surprise des 24 médailles récoltées à Winnipeg.

«Je ne pense pas qu’on s’attendait à 24 médailles pour être honnête. C’était difficile de savoir précisément comment on allait se classer dans certains sports. On a un historique avec certaines disciplines comme l’athlétisme et la lutte, mais nous avons aussi eu des athlètes qui ont offert leurs meilleures performances pour aller chercher une médaille.»

Mais au-delà des médailles et des podiums, il y a eu ces petits moments qui sont allés la chercher droit au coeur.

«J’en ai eu beaucoup. Voir les athlètes qui ont tout donné aller décrocher une médaille, c’est très spécial. De voir Veronica (Coombes) qui disait qu’elle voulait ses médailles d’or et rien d’autre ou notre équipe de golf qui ont comblé les attentes après avoir bien réussi aux championnats nationaux, c’était quelque chose», mentionne-t-elle.

Le grand retour de Max Arsenault, qui a pu participer à l’épreuve de 200m en kayak, moins d’un an après être devenu paraplégique, est un de ces moments qu’elle n’oubliera jamais.

«Ça nous rapproche de l’idéal des jeux du Canada et l’esprit de participation des athlètes. Ce n’est pas toujours une histoire de médailles. Les médailles sont spéciales, mais ce sont des petits moments comme ça qui nous rappellent l’importance du sport.»