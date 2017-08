Une première réussie pour la traversée en baleinières Charlo-Carleton-sur-Mer

Dix baleinières ont pris d’assaut la Baie des Chaleurs samedi afin d’effectuer une traversée d’environ 17 kilomètres, soit la distance séparant les municipalités de Charlo, au Nouveau-Brunswick, et Carleton-sur-Mer, en Gaspésie.

«Dix équipes, c’est un réel succès pour une première édition.»

Le principal organisateur de la Traversée Desjardins, Louis Bujold, était aux anges.

Cette course de baleinières est similaire à celle proposée entre Petit-Rocher et Bonaventure lors du Festival des rameurs, quoique plus petite en distance (la moitié moins).

La course a été mise sur pied dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de fondation de Carleton-sur-Mer. Cela dit, compte tenu de l’intérêt que la compétition a suscité, M. Bujold entend répéter l’événement l’an prochain.

En tout, dix équipes ont pris part à la traversée, quatre féminines et six masculines. Et de ce nombre, huit équipées provenaient du Nouveau-Brunswick et quatre du Québec.

«Comme on l’espérait, les baleinières du Nouveau-Brunswick ont très bien répondu à l’invitation», dit-il.

Et comment a été la traversée comme telle?

«Au départ, les conditions étaient parfaites, la mer était calme. Au large, alors qu’on se rapprochait de Miguasha, ça s’est corsé un peu par contre. On a eu quelques bonnes houles accompagnées d’un fort courant, ce qui a offert beaucoup de résistance et donc donné du fil à retordre aux participants. Des équipes ayant également fait la compétition de Petit-Rocher nous ont même confié avoir eu moins de difficulté au niveau physique lors de cet événement que le nôtre, et ce, même si ici c’est plus court», dit l’organisateur en riant, et non sans un certain sentiment de fierté.

En terme de résultat, la victoire est allée chez les hommes à la baleinière Lady Albertine avec un temps de 1 h 43 min. Elle fut talonnée de près par la baleinière Votre épicier Jean-Claude qui est arrivée une minute plus tard.

Chez les femmes, c’est la baleinière Roy’s Trucking and Landscaping qui l’a emporté avec un temps de 1 h 55 min 38 s. La baleinière Roy Excavation est arrivée deuxième à moins de deux minutes de la première place.

Fait intéressant, l’aîné des rameurs (Gabriel Aubé) avait 77 ans alors qu’à l’inverse, le plus jeune participant (Ludovic Hallé) en avait à peine 12.

Somme toute, l’expérience de cette première traversée fut suffisamment positive pour assurer son retour l’an prochain.

«Et l’idée c’est cette fois de partir de Carleton et d’aller terminer la course à Charlo. On pourrait ainsi alterner de la sorte chaque année et, du coup, être une sorte de course intermédiaire à celle de Petite-Rocher, une deuxième traversée en baleinière», indique M. Bujold.

D’ici là, il continuera son lobbying pour attirer encore plus de baleinières.