Une Acadienne de 56 ans aux Mondiaux multisports

Denise Landry Nadeau a encore du mal à croire qu’elle prendra part à un événement d’envergure internationale dans deux semaines.

En 2015, alors qu’elle était âgée de 54 ans, la principale intéressée effectuait ses premiers pas dans l’univers du triathlon. Deux ans plus tard, voilà qu’elle fait partie de la délégation canadienne qui s’envolera le 27 août pour Penticton, en Colombie-Britannique, afin de participer aux Championnats mondiaux multisports de l’ITU.

Même si elle était active, l’Acadienne n’avait jamais envisagé de se lancer dans ce sport aussi éprouvant physiquement. Cependant, un concours de circonstances a fait en sorte qu’elle est aujourd’hui considérée parmi les meilleurs athlètes de sa discipline dans la catégorie d’âge 50-55 ans.

«Par le passé, je me concentrais uniquement sur la course. J’ai ensuite décidé de participer au Tour de l’espoir et donc de faire le tour du Nouveau-Brunswick à vélo. Je n’avais jamais pratiqué ce sport, alors j’ai eu à faire l’achat d’un vélo avant le départ. Après quelques heures, j’avais déjà la piqûre. Quelques semaines après, j’ai décidé de tenter ma chance dans une épreuve de triathlon qui se tenait près de mon domicile. Je suis instantanément tombé en amour avec cette discipline et je continue de nourrir ma passion depuis ce temps.»

L’athlète originaire d’Edmundston n’avait pas d’objectif précis lors de ses débuts. Son laissez-passer pour les Championnats mondiaux obtenus en juillet 2016 grâce à une quatrième position dans sa catégorie d’âge au Triathlon de St. Andrews était donc inespéré.

«Je pratique ce sport avant tout pour m’amuser, mais j’ai vraiment eu une belle saison l’an dernier qui m’a permis de me classer pour cette course. Je dois donc avouer qu’il s’agit d’une surprise pour moi.»

Après s’être qualifiée, Denise Landry Nadeau a décidé de prendre les bouchées doubles à l’entraînement afin de bien performer en Colombie-Britannique.

«Je souhaitais bien évidemment être au sommet de ma forme lors de mes compétitions précédentes, mais, cette fois-ci, la demande en préparation physique et la pression sont différentes. Il s’agit d’un évènement d’envergure internationale et je désire être en mesure de bien représenter ma région et mon pays.»

Sa préparation dure maintenant depuis un an, à raison de six jours par semaine. Elle croit d’ailleurs avoir fait tous les sacrifices nécessaires afin de connaître le succès espéré.

«J’ai aussi un travail à temps plein, alors je m’assurais d’aller nager le matin et de faire une course à pied ou un trajet de vélo en soirée. De plus, j’ai eu à porter une attention particulière à mon alimentation et à mon repos durant cette période. C’était toutefois une très belle expérience et j’ai très hâte de me diriger à Penticton.»

«La course sera un peu comme ma graduation. C’est comme quand tu vas à l’école, tu étudies et à la fin tu complètes ton examen final avant l’obtention de ton diplôme. Dans mon cas, je me suis préparée en conséquence de cette course et je dois atteindre la ligne d’arrivée afin de terminer le travail.»

Quant à ses attentes, elle souhaite avant tout être en mesure d’apprécier cette expérience unique.

«J’aimerais m’amuser et bien faire. J’ai déjà atteint mon objectif avec ma qualification. Si je parviens à franchir la ligne d’arrivée avec un sourire au bout des lèvres, je vais être satisfaite. Je n’ai pas d’expérience en compétition internationale, alors je vais suivre mon propre rythme et offrir une performance au maximum de mes capacités.»