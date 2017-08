Camp du Titan: Couturier s’attend à beaucoup de compétition

Le Titan d’Acadie-Bathurst s’apprête à accueillir une cinquantaine d’athlètes qui se sont soumis à des séances d’entraînement éprouvantes cet été dans le but de se mériter un poste au sein de la formation qui fêtera ses vingt ans d’existence cette saison.

Même s’il en sera à sa 17e campagne au sein de cette formation, Sylvain Couturier, directeur général, est tout anxieux à deux jours de l’ouverture officielle du camp.

«Le camp sera certainement intéressant cette année. Il y aura beaucoup de joueurs qui vont se battre pour les quelques postes disponibles. On a quand même perdu de bons morceaux de notre formation de 2016, mais nous avons d’excellents candidats pour les remplacer. Je m’attends à une compétition relevée.»

Jeudi, les recrues sont attendues au Centre régional K.C. Irving. Dès le lendemain, ils sauteront sur la glace du Centre Superior Propane de Moncton afin de prendre part au tournoi des recrues qui accueillera les six formations des Maritimes.

«Comme toutes les années, la première chose que l’on va évaluer sera le niveau de compétition des joueurs. Je veux voir du caractère et de la détermination sur la glace. Bien évidemment, nous allons porter attention sur le sens du jeu et aux habiletés naturelles des gars, mais l’important est surtout le niveau de compétition.»

Quant à eux, les vétérans seront de retour dans la région Chaleur lundi. L’architecte du Titan a bien hâte de voir ses effectifs en action.

«Tu es toujours impatient de voir à l’oeuvre les joueurs que tu as repêchés au dernier encan. Ils sont jeunes, alors il sera intéressant d’analyser comme ils vont réagir avec une opposition plus féroce. Il y a aussi les joueurs qui ont évolué au niveau inférieur, soit junior AAA ou junior A, qui pourront nous démontrés leur progression. Il y a toujours des surprises au camp et j’ai hâte de voir celui qui va attirer notre attention cette année.»

Un vétéran de deux saisons qui occupait un poste important au sein de l’alignement ne sera toutefois pas présent, du moins pour l’instant. En effet, Vladimir Kuznetsov, auteur de 126 points en 136 matchs dans l’uniforme du Titan, a préféré signer un contrat avec l’Automobilist de Yekaterinburg dans le circuit professionnel russe en juin.

Sylvain Couturier ne ferme toutefois pas la porte à un retour de son prodige russe.

«En principe, il va débuter l’année dans la KHL. Cependant, il y a quatre ou cinq joueurs qui sont revenus au Canada l’an dernier dans le temps des Fêtes afin d’obtenir plus de temps de jeu. Nous allons donc être patients et lui donner le temps de voir comment il va réagir là-bas.»

Le principal intéressé croit qu’il possède assez profondeur pour combler le départ du hockeyeur européen si celui-ci décide de ne pas rentrer au bercail.

«Nous avons plusieurs options. Nous allons premièrement offrir la chance à certains joueurs de notre formation de remplir ce rôle. Nous avons beaucoup de joueurs qui ont un beau potentiel; je pense notamment à Liam Murphy et à Félix Meunier qui devraient bien performer cette saison. Il y a aussi des jeunes qui n’ont pas eu l’occasion de se faire valoir en 2016 qui en auront leur chance.»

Du côté des trois joueurs de 20 ans, le sujet est déjà clos. Les attaquants Jeffrey Truchon-Viel et Dawson Theede, ainsi que le défenseur Adam Holwell sont déjà assurés d’un poste.

En somme, Sylvain Couturier croit que sa formation sera en mesure de connaître autant de succès que la saison dernière, quand l’équipe de la région Chaleur a présenté un dossier de 39-23-6 – son meilleur en six ans – et atteint le deuxième tour éliminatoire pour la première fois depuis 2008.

«Notre équipe devrait très bien performer. Je regarde la défensive et nous avons cinq joueurs qui sont de retour. Ils sont tous en mesure de bien bouger la rondelle et ceci nous a permis de remporter des matchs l’an dernier. En attaque, notre effectif devrait être dangereux et nous avons ajouté plusieurs joueurs talentueux, notamment Ethan Crossman qui, s’il est mis dans de bonnes situations, devrait atteindre son plein potentiel avec nous.»

Crossman, qui est originaire de Sackville, est un ailier gauche âgé de 18 ans qui a roulé sa bosse avec les Wildcats de Moncton et les Remparts de Québec au cours des deux dernières campagnes. En 61 rencontres en carrière dans le circuit Courteau, il a marqué 1 but et amassé quatre points.