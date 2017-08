Championnat canadien de baseball junior: Moncton vise rien de moins qu’une médaille

Les Mudcats du Grand Moncton ont tout balayé cette saison dans la Ligue de baseball junior du Nouveau-Brunswick. Pourront-ils transposer leurs succès sur la scène nationale? La réponse dans quelques jours.

La troupe de Mike Donahoe a remporté le titre provincial avec un impressionnant dossier de 21-3.

Ils ont balayé les Ironmen de Chatham en trois petites rencontres (dont deux ont pris fin avec une différence de 10 points) lors du premier tour éliminatoire.

Sauf qu’à compter de jeudi, les hommes en orange et noir ont rendez-vous avec l’élite au Canada, alors que le tournoi national sera présenté à Gatineau.

«Nous voulons jouer dimanche (la ronde des médailles). C’est notre objectif depuis le premier jour de la saison. C’est pour ça que nous avons travaillé fort durant toute l’année», affirme l’entraîneur.

Les Mudcats sont arrivés tout juste à court en 2016, s’inclinant en quart de finale.

Mike Donahoe espère que ses vétérans vont s’en souvenir.

«Nous avions une bonne équipe l’an passé. En terme d’attaque, je pense que nous sommes supérieurs cette saison. Le personnel de lanceurs était peut-être plus talentueux en 2016 (avec notamment le gaucher Sam Lund, ainsi que les droitiers Chris Marcoux et Marcus Coates), mais nous avons plus de profondeur avec ce groupe-ci», analyse-t-il.

«Mes joueurs de première année sont supérieurs à ceux que j’ai eus au cours des dernières années, des gars comme Declan Buckle, Jérémie Arseneau, Jesse Malone et Nick LeBlanc.»

La clé dans ce genre de compétition, c’est de former une équipe avec les joueurs invités le plus rapidement possible.

Voilà pourquoi les dix heures d’autobus et les différentes activités d’équipe avant le début du tournoi seront cruciales pour la suite des choses.

Les représentants du Nouveau-Brunswick disputeront leur premier match de la compétition jeudi matin, en croisant le fer avec Terre-Neuve-et-Labrador.

Plus tard dans la journée, les joueurs de Mike Donahoe ont rendez-vous avec l’équipe hôtesse.

Malgré un horaire infernal, le gérant des Mudcats se présente en sol québécois avec une confiance inébranlable en ses joueurs.

«Les lanceurs devront faire leur boulot et la défensive devra être à son meilleur. Je sais que nous allons frapper et marquer des points. En attaque, on peut jouer différentes sortes de baseball. On sera prêts à tout.»

Et comme il pourrait s’agir de la dernière année de l’entraîneur à la base de son équipe, les joueurs des Mudcats pourraient bien avoir une source de motivation supplémentaire en fin de semaine.

«Je ne dis jamais jamais. La partie que je trouve de plus en plus difficile, ce sont les collectes de fonds. On passe énormément de temps à vendre des sacs de poubelles, des boîtes de viande ou à faire d’autres activités pour ramasser de l’argent. Je fais ça sans arrêt depuis trois ans et je suis un peu fatigué de ça.»

Cela dit, l’entraîneur pourrait revoir sa position à la fin de la saison, surtout si ses Mudcats devaient revenir à la maison avec une médaille autour du cou.