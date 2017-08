Wildcats: Jakob Pelletier impressionne déjà

Il va être bon. Très bon même. Sauf qu’on devra lui laisser un peu de temps. Après tout, Jakob Pelletier doit s’habituer à une nouvelle équipe, un nouveau calibre de jeu, une nouvelle province, des nouveaux coéquipiers et une nouvelle pension. Ça fait pas mal de nouveautés pour un patineur âgé de seulement 16 ans.

Le troisième choix du dernier repêchage donnait ses premiers coups de patins dans la LHJMQ, mercredi au Centre Superior Propane.

Celui qui représente le futur des Wildcats de Moncton en attaque n’a déçu personne.

Son jeu inspiré lui a valu les éloges de pas mal tout le monde, notamment de ses nouveaux patrons.

«C’est un gars très intelligent sur la glace. Il semble toujours un jeu en avance sur les autres», commentait l’entraîneur Darren Rumble.

«Quand il met la palette sur la rondelle, il sait déjà ce qu’il va faire avec. C’est exactement ce que les bons joueurs font quand ils progressent au niveau supérieur, parce qu’ils ont beaucoup moins de temps pour faire leur jeu», ajoute-t-il.

Il faudra cependant attendre un an ou deux avant de véritablement juger de l’impact qu’il aura sur les Wildcats, pense l’entraîneur.

«Nous allons le placer dans une situation pour qu’il puisse réussir et bien se développer. Je pense que ce n’est pas bon pour aucun joueur âgé de 16 ans de sentir qu’ils ont le succès de leur équipe sur les épaules», souligne-t-il.

«Je suis prêt à gager qu’à Noël, quand il se sera bien ajusté à la ligue, vous allez le voir prendre son envol.»

Le numéro 20 semblait heureux comme un roi dans son nouvel environnement.

«J’avais hâte à cette journée-là depuis le 3 juin (jour du repêchage). C’est enfin aujourd’hui (mercredi)», lance-t-il dans un grand sourire.

«C’est seulement le camp des recrues. C’est sûr que lorsque les vétérans vont arriver, il va y avoir une grosse différence.»

Jakob Pelletier a confiance en ses habiletés et ça paraît.

«Je veux montrer que les Wildcats ne se sont pas trompés en me choisissant. Si je peux apporter les mêmes choses qu’on niveau midget AAA, je pense que ça va bien aller.»

La saison dernière, le patineur du Blizzard du Séminaire St-François a présenté un dossier éloquent de 25-32=57 en 40 rencontres. Il a fait encore mieux en séries avec un rendement de 15-14=29 en 17 parties. Et lors de la coupe Telus, le grand rendez-vous canadien du hockey midget AAA, l’attaquant de 5 pieds 7 pouces et de 145 livres a brillé, avec une fiche de 3-8=11 en six rencontres.

L’adjoint au directeur des opérations hockey, Ritchie Thibeau, s’est dit comblé par ce qu’il a vu lors du premier jour du camp d’entraînement.

«On voit que c’est un jeune bourré de talent et extrêmement compétitif. Ce qu’on souhaitait quand on l’a repêché, c’est exactement ce qu’on a vu mercredi. C’est un gars qui s’arrange bien avec la pression. Il est habitué à être le gars dominant dans son équipe.»

Mais attention, prévient-il, pas question de le lancer dans la fosse aux lions trop rapidement.

«On devra être patient avec lui et ne pas placer des attentes qui ne sont pas réalistes sur lui. Nous avons confiance qu’il deviendra tout un joueur pour nous.»