Annie Mazerolle souhaite remettre les pendules à l’heure

Annie Mazerolle rêvait à un combat revanche face à Claire Hefner (1-0) et son souhait a été exaucé, puisqu’elle aura la chance de remettre les pendules à l’heure samedi lors du Gala de boxe tenu à l’aréna Festival de Shédiac.

Il s’agira donc du deuxième duel entre les deux pugilistes après leur dernière confrontation survenue en mai. La Québécoise avait alors eu le dessus par décision majoritaire, un résultat que l’Acadienne (3-3) avait eu du mal à digérer.

«Je devais affronter la Mexicaine Giovanna Gonzalez (3-1), mais elle s’est désistée la semaine dernière. C’est un peu dernière minute comme changement, mais je suis très heureuse de pouvoir me mesurer une fois de plus à Claire Hefner. Je me suis entraînée tout l’été en vue de ce combat et je suis fin prête.»

Annie Mazerolle a encore un goût amer en bouche lorsqu’elle se remémore son dernier rendez-vous avec sa rivale. Toutefois, elle croit que le scénario sera totalement différent cette fois-ci.

«La décision des juges lors de notre premier affrontement en mai n’avait pas fait l’unanimité autant au sein de notre équipe que dans les gradins. Cette fois-ci, le combat est prévu pour six rounds, alors ce sera une tout autre histoire. Au cours de notre duel, elle était épuisée après la deuxième cloche, donc cette formule sera à mon avantage. De plus, nous avons un nouveau plan de match qui devrait me permettre de triompher.»

L’athlète âgée de 33 ans croit qu’elle sera en mesure de bien démontrer l’étendue de son talent avec un combat de six rounds.

«Avec plus de temps, je vais pouvoir mieux gérer mon énergie dans le ring. Je veux prouver aux gens que j’ai une bonne technique et que je ne suis pas seulement une bagarreuse.»

Babineau en santé

Dominic Babineau – Archives

Pour sa part, Dominic Babineau salive à l’idée de renouer avec l’action samedi.

En mai, le boxeur originaire de Richibucto Village (7-1) devait affronter le Mexicain Emmanuel Vilamar à Fredericton, mais une blessure aux deux mains l’avait forcé à se retirer à la dernière minute.

Tout dernièrement, les douleurs se sont estompées. Il devrait donc être en mesure de retrouver la puissante force de frappe qui le caractérisait si bien jadis.

«Présentement, je m’entraine et je ne ressens pas de douleur. Je touche du bois, puisque ce n’était pas le cas il n’y a pas si longtemps. Je souhaite que ça tienne et que tout se déroule bien.»

Pour son retour en action, il sera opposé à Kimmy St-Pierre (2-3), un boxeur originaire du Québec. Le principal intéressé affirme que la fiche de son adversaire n’est pas représentative de ses habiletés dans le ring.

«Il a connu un certain succès dans les rangs amateurs (49 combats). Je l’ai vu à l’œuvre et je juge qu’il est un athlète talentueux. Il possède un bon direct et une main droite puissante. Il est capable de frapper dur, considérant qu’il a déjà deux K-O à son actif. Je m’attends à un bon combat qui sera loin d’être facile.»

Toutefois, il croit posséder les atouts pour triompher sur son adversaire.

«Je suis plus rapide, intelligent et puissant que lui. En plus, j’ai plus d’expérience au niveau professionnel que lui. On va voir comment le combat va se dérouler, mais je vais certainement tenter d’utiliser mes forces afin d’obtenir un résultat spectaculaire.»