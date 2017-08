Les Fisher Cats de Moncton amorcent les séries «sur une belle lancée»

C’est exactement le genre de fin de saison que les Fisher Cats de Moncton espéraient après une saison en montagnes russes. Une série de défaites, quelques blessures et le départ de l’entraîneur en toute fin de saison, tout ça est déjà oublié.

Avec deux victoires de suite aux dépens des Islanders de Charlottetown pour clore la campagne 2017, l’équipe dirigée par Greg Hickox et Jeff Agnew s’est assurée de l’avantage du terrain pour le premier tour éliminatoire.

Et c’est justement contre les insulaires (12-20) que les Fisher Cats (15-17) ont rendez-vous pour cette série trois de cinq qui se mettra en branle à la fin août (après le championnat canadien de baseball senior).

Des gains de 9 à 0 mardi à Charlottetown et de 4 à 2 mercredi au parc Kiwanis placent les hommes en orange et noir dans le siège du conducteur pour les séries.

Mieux encore, ils effacent bien des mauvais souvenirs.

«C’est certain qu’on n’a pas bien commencé la saison», raconte l’artilleur acadien Justin Cormier.

«Mais on a commencé à bien jouer au milieu de l’été. Il y a des choses qui se sont passés durant l’été (des tensions avec l’entraîneur, notamment) qui ont fait que c’était plus difficile ou moins plaisant de venir au terrain», reconnait celui qui a connu une bonne saison au monticule, avec un dossier de 4-2 et une moyenne de points mérités de 2,95.

«Mais nous sommes maintenant sur la bonne voie et je pense que nos résultats des derniers matchs prouvent ça. On voulait arriver en séries avec le vent dans le dos. Le match de mardi (à Charlottetown) est probablement le meilleur de la saison pour nous.»

Celui qui joue aussi à l’arrêt-court croit que son équipe peut logiquement aspirer aux grands honneurs.

«On a eu plusieurs imprévus pendant l’année, mais avec le talent qu’il y a dans cette équipe, on peut aller jusqu’au bout. C’est à nous de faire le travail et de remporter le championnat. On commet beaucoup moins d’erreurs récemment et les lancers nous donnent toujours une bonne chance de gagner.»

L’attaque a effectivement fait du bruit en 2017.

Pas moins de cinq joueurs de Moncton se retrouvent parmi les 15 meilleurs cogneurs du circuit, soit Lance Van Noy (,398), Paul Raglione (,388), Mike Ivey (,318), Sam Lund (,286) et Serge Vautour (,284 et 5 circuits).

Vautour (28) et Raglione (21) ont terminé tout juste derrière Mike Washburn (30), des Royals de Fredericton, pour les points produits.

Des chiffres qui font dire à Steve Thorne que les Fisher Cats sont à prendre très au sérieux.

«Même lors des défaites, le pointage était toujours serré. Nous avons perdu plusieurs parties (cinq) par un seul point. La semaine dernière, on était juste à deux parties de la première place», fait remarquer l’Acadien âgé de 26 ans.

Le baseballeur de Dalhousie a produit le point victorieux, mercredi soir, en fin de septième manche.

Il pense que Moncton peut atteindre la finale.

«On l’a fait l’an passé (Ils s’étaient inclinés devant Fredericton en finale) et on peut encore le faire cette saison. On a un très bon groupe de gars. Si on peut tout mettre ensemble, on sera difficile à stopper.»

L’Américain Paul Raglione y croit aussi.

«Même quand nous avons eu une série de défaites, on n’avait pas l’impression de mal jouer. Personne n’a paniqué avec ça», fait-il remarquer.

«On arrive en séries sur une belle lancée.»

Les Fisher Cats en auront bien besoin.

Rappelons que Moncton n’a pas remporté le championnat provincial depuis la saison 2005.