Maxime Grandmaison a droit à une deuxième chance avec les Wildcats de Moncton. Et le gros attaquant acadien a bien l’intention de ne pas la laisser filer.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le patineur de Dieppe chez les Olympiques de Gatineau en 2016-2017 et c’est finalement dans le midget AAA qu’il a passé la majorité de l’hiver.

Récupéré comme agent libre par l’équipe de son patelin, l’athlète âgé de 17 ans débarque au camp d’entraînement avec l’intention de faire sa place dans la LHJMQ.

«Après le repêchage, j’ai eu un appel des Wildcats et ils voulaient m’inviter au camp. J’ai dit oui tout de suite. Je trouvais ça intéressant de tenter ma chance avec l’équipe de ma ville natale», raconte le colosse de 6pi et de 180lb.

Une foule de souvenirs lui sont revenus en tête quand il a déposé son équipement dans le vestiaire des Wildcats.

«Je regardais les parties des Wildcats en grandissant. Je me disais que je voulais être comme eux. Mon joueur préféré était Brad Marchand. J’étais déçu quand il a été repêché à Boston parce que je suis un fan de Montréal», blague-t-il.

L’Acadien a vécu une belle saison l’hiver dernier avec les Flyers de Moncton.

«On était déçus de perdre en finale de l’Atlantique, mais on a perdu contre la meilleure équipe au Canada (les Islanders du Cap Breton Ouest). Plusieurs gars de cette équipe (dont l’attaquant Jacob Hudson) sont ici au camp. Ils me tannent encore un peu à propos de ça, mais c’est correct.»

Maxime Grandmaison – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Grandmaison est convaincu de pouvoir apporter un petit quelque chose qui manque aux Wildcats.

«Je dois jouer intense et physique, apporter beaucoup d’énergie. Je sais ce que je peux apporter à cette équipe. Je dois seulement le montrer aux entraîneurs», souligne celui qui porte le numéro 15 au camp.

«Je n’ai pas l’impression que c’est ma dernière chance, mais c’est certainement ma meilleure chance. C’est ma chance de me prouver et c’est maintenant que je dois le faire», ajoute Maxime Grandmaison.

«C’est de la motivation de voir mes parents et amis dans les gradins. Je veux les rendre fiers de voir un gars de par ici qui joue avec les Wildcats.»

L’entraîneur Darren Rumble apprécie le jeu de l’agent libre depuis le début du camp.

«Je ne connaissais pas grand-chose de lui avant le début du camp, mais il a capté mon attention dès le premier jour. Il a bousculé plusieurs joueurs avec des bonnes mises en échec. C’est un gars très physique et nous avons besoin de ce genre de gars dans notre équipe», mentionne-t-il.

«Il est heureux d’être ici et c’est exactement le genre de joueurs que je veux avoir dans cette équipe.»

L’adjoint au directeur des opérations hockey, Ritchie Thibeau, est celui qui a embauché Grandmaison.

«J’aimais beaucoup son caractère et son énergie dans le midget. C’est le genre de gars qui est prêt à faire n’importe quoi pour aider son équipe à gagner. C’est pour ça que je voulais absolument obtenir ses droits et l’amener au camp. On verra ce qu’il pourra faire cette semaine.»