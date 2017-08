Les Wildcats vont chercher Anderson MacDonald

Les Wildcats de Moncton ont frappé un grand coup jeudi en mettant la main sur l’attaquant néo-Brunswickois Anderson MacDonald. Sauf que le Phoenix de Sherbrooke ne l’a pas donné à son adversaire des Maritimes, loin de là.

En retour des services de l’ancien des Vitos de Saint-Jean, la formation de l’Estrie reçoit des choix de premier tour en 2018 et en 2019, ainsi que les droits sur l’attaquant Jeremy Jacques.

Ce dernier a déjà indiqué qu’il avait l’intention de passer l’hiver avec le Steel de Chicago, dans la USHL.

Les deux équipes s’échangent également leurs sélections de second tour en 2019.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats, Roger Shannon, reconnait qu’il a payé le gros prix pour aller chercher celui qui a marqué 29 buts à sa saison recrue dans la LHJMQ en 2016-2017, mais il estime que ce troc rapportera gros à son équipe à long terme.

«On devait absolument avoir quelqu’un dans notre alignement qui peut marquer des buts régulièrement. J’avais le sentiment que c’est quelque chose qui nous manquait depuis le départ de Conor Garland», explique-t-il.

«Ses chiffres exceptionnels à l’âge de 16 ans montrent qu’il sait comment trouver le fond du filet. Nous avons plusieurs fabricants de jeu dans l’équipe, maintenant nous avons un gars qui peut mettre la rondelle dans le but. Si on ajoute Jeremy McKenna et Julien Tessier, vous avez trois gars qui savent marquer des buts.»

Anderson MacDonald avait demandé à la direction du Phoenix de l’échanger à la conclusion de la dernière campagne.

Roger Shannon ne croit pas que le 10e choix de l’encan de 2016 soit pour autant un cas à problèmes, mais simplement un jeune de 16 ans qui s’ennuyait de son coin de pays.

«C’est un jeune qui voulait vraiment jouer dans les Maritimes, particulièrement dans sa province natale. Il nous l’avait clairement dit dès le début quand on l’avait rencontré avant le repêchage de 2016», raconte-t-il.

«Il a visiblement coûté cher. Je ne pense pas que Sherbrooke voulait s’en départir, mais Anderson voulait jouer chez lui et nous avons sauté sur l’opportunité qui s’est présentée à nous.»

Le grand patron des Wildcats s’attend à ce que Jeremy Jacques se rapporte éventuellement au Phoenix, puisqu’il a joué à Sherbrooke dans le midget AAA.

Il mentionne d’ailleurs que les jeunes n’ont généralement pas beaucoup de glace dans la USHL, citant l’exemple de Conor Garland, qui a finalement opté pour la LHJMQ.

Le nouveau joueur des Wildcats s’est dit comblé à l’idée d’évoluer dans sa province natale.

«C’est une excellente organisation et c’est une belle chance qui se présente à moi. J’ai déjà hâte de commencer», exprime-t-il.

«C’est une chance incroyable pour moi d’être enfin près de ma famille et de me retrouver au sein d’une bonne jeune équipe l’année de mon repêchage dans la LNH.»

Le futur numéro 91 des Wildcats était déjà en route pour Moncton, jeudi en soirée.

«J’ai connu une bonne saison l’an passé, mais je cherche continuellement à m’améliorer. J’espère avoir un impact positif sur l’équipe et aider les Wildcats à gagner.»

MacDonald, qui mesure 6 pi 2 po et pèse 203 lbs, a présenté une fiche de 29-12=41 en 50 parties à sa saison recrue en Estrie.