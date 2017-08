À 16 ans, Olivier Desroches peut-il déjà se tailler un poste avec le Titan?

La défensive gagne des championnats, dit-on.

Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, Sylvain Couturier, semble avoir suivi ce vieil adage au cours des dernières années, puisqu’il a réussi à former une brigade défensive qui devrait causer de nombreux maux de tête aux formations adverses cette saison.

Le club néo-brunswickois fait l’envie de bien des organisations ces temps-ci. Avec les retours en défensive de Louis-Philip Fortin, Adam Holwell, Noah Dobson, Keenan MacIsaac et Francis Elijah, le Titan est équipé pour veiller tard en 2017.

Au grand dam des autres formations du circuit Courteau, la troupe de Mario Pouliot pourra aussi compter sur une arme cachée du nom de Olivier Desroches.

Le choix de deuxième tour au dernier encan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec n’est âgé que de 16 ans, mais tout semble indiquer qu’il pourrait très bien percer l’alignement dès sa première tentative.

Prudent dans ses propos, l’athlète originaire de Laval, au Québec, ne souhaite pas s’avancer dans ses prévisions. Pour lui, tout est une question d’adaptation pour l’instant.

«J’ai seulement 16 ans, donc je demeure prudent. Je ne veux pas me mettre de pression additionnelle sur les épaules. Il s’agit de mon premier camp d’entraînement et mon unique but est de faire l’équipe. Je prends ça une journée à la fois et je vais voir comment je vais réussir à m’adapter. Si je débute la saison en tant que 7e défenseur, je vais tenter de me hisser dans le top 6 et ainsi de suite.»

Toutefois, le principal intéressé a déjà un plan de match bien établi afin d’attirer l’attention des dirigeants.

«Je souhaite montrer que je suis capable de bien jouer défensivement, puisque je suis conscient que je n’aurais pas un rôle offensif lors de ma première saison. J’aimerais cependant mettre en valeur mes habiletés offensives, notamment mon coup de patin et mes premières passes en relance. Si je suis en mesure de bien afficher mes attributs, je crois pouvoir prouver à tous que je suis de calibre pour cette ligue.»

Le Québécois a aussi mis beaucoup d’efforts dans sa préparation physique au cours de la saison estivale. Bien au fait de ses lacunes, il juge avoir apporté les corrections nécessaires pour atteindre le niveau supérieur.

«J’ai travaillé sur mon explosion et ma force physique cet été. Depuis le repêchage, j’ai ajouté sept livres de muscles. Je suis plus puissant aujourd’hui que je ne l’étais l’an dernier. J’ai fait en sorte d’être prêt et je suis confiant.»

Olivier Desroches aura l’occasion de sauter sur la patinoire du Centre K.C. Irving lundi avec les vétérans qui feront leur arrivée au Nouveau-Brunswick. Même si ce rendez-vous est dans quelques jours, il n’a pas pris le temps de songer à ce moment important.

«Pour l’instant, mon attention est entièrement portée sur le camp des recrues. Je n’ai pas encore songé à la prochaine étape, mais c’est certain que ce sera impressionnant de voir les vétérans à l’œuvre lundi. Il y a de très bons joueurs dans ce groupe et certains sont même repêchés dans la LNH. Je vais assurément prendre des notes lors de nos entraînements.»