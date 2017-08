Dominic Hachey contrôle son destin chez les Islanders de Charlottetown

Dominic Hachey a eu la chance de goûter à l’expérience de la Ligue de hockey junior majeur du Québec la saison dernière avec les Islanders de Charlottetown.

Le 4 novembre 2016, il réalisait un rêve en enfilant le chandail de la formation qui l’avait repêché au sixième tour quelques mois plus tôt.

Cependant, cette unique rencontre dans la LHJMQ n’a pas été suffisante pour satisfaire ses ambitions à long terme.

Après avoir peaufiné son jeu avec les Flyers de Moncton dans la ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard la saison dernière, voilà que le gaillard de 6 pi 1 po et 192 livres se dit prêts pour faire le saut au niveau supérieur.

D’ailleurs, il croit qu’il tient son destin entre ses mains.

«L’an dernier, les Islanders avaient une formation à maturité qui aspirait aux grands honneurs. Cette année, plusieurs joueurs ne seront pas de retour, alors il y a beaucoup de postes disponibles. Après m’être entretenu avec les entraîneurs, j’ai compris que j’étais en position de percer l’alignement si je répondais à leurs exigences. Donc, c’est plutôt simple, si je ne fais pas partie de l’équipe, c’est entièrement de ma faute.»

Le principal intéressé n’est pas bien difficile. Il fera tout ce qui lui est demandé afin de mériter du temps de jeu.

«Je suis prêt à endosser n’importe quel rôle. Je serais simplement honoré de faire partie de cette équipe.»

Toutefois, il croit posséder certains atouts spécifiques qui pourraient être utiles à la troupe de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Je me sens à mon meilleur dans un rôle plus défensif. Je suis efficace lorsque nous sommes à court d’un homme, mais je peux aussi utiliser mon lancer en avantage numérique. De plus, je n’ai pas peur de me servir de mon physique pour distribuer des mises en échec ou pour éloigner les attaquants adverses devant notre filet.»

La saison dernière, avec les Flyers, Hachey a inscrit 8 buts et amassé 21 points en 34 rencontres. Il a ajouté deux buts et huit points en dix rencontres éliminatoires.

L’Acadien originaire de Moncton a eu une première occasion de démontrer l’étendue de son talent vendredi lors du premier match du tournoi des recrues tenu au Centre Superior Propane de Moncton.

Il avait participé à ce même rendez-vous en 2016 et cette expérience lui est bien utile cette année.

«C’est plaisant d’avoir la chance de revivre cette expérience. J’étais mon nerveux cette fois-ci et j’ai eu du plaisir sur la glace. J’ai joué avec confiance et ceci augure bien pour la suite des choses.»

Étant donné qu’il en est à sa deuxième participation, l’athlète âgé de 17 ans porte aussi le chapeau de meneur au sein de cette formation.

«Les entraîneurs m’ont mentionné que ceci faisait partie de mon rôle ici au tournoi, alors je tente de guider mes coéquipiers. J’apprécie ce vote de confiance et je souhaite faire de mon mieux.»

Il peut aussi compter sur le support de sa famille qui n’a pas eu à se déplacer bien loin pour venir encourager leur joueur favori.

«Je suis privilégié de pouvoir bénéficier de leur présence dans les gradins. Ce n’est pas tous les joueurs qui ont cette chance et j’en suis conscient. Je vois ceci comme une source de motivation et je veux les rendre fiers, car ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi.»

Dominic Hachey sera de retour en action samedi à 16h alors que sa formation sera opposée à celle des Screaming Eagles du Cape Breton.