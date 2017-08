Baseball midget: le bronze pour le N.-B.

Jamais deux sans trois!

Après plusieurs années difficiles, il faut bien avouer que le Nouveau-Brunswick est en train de devenir une puissance au baseball sur la scène canadienne.

La formation midget a encore une fois fait parler d’elle lors du championnat national avec une troisième médaille au cours des trois dernières années (une d’argent et deux de bronze).

L’équipe dirigée par Patrick Tardif a signé une victoire de 8 à 6 sur le Québec pour remporter la médaille de bronze lors du tournoi qui avait lieu à London, en Ontario.

Conner Huckins, de Grand Manan, a lancé un match complet pour mener son équipe à la victoire.

«On a joué comme je voulais», lance le voltigeur et lanceur Colin Robichaud.

«On a pris l’avance dès la première manche et on a bien fait ça le reste du match. On a toujours eu de la misère avec la première manche dans le tournoi et on a décidé d’être plus agressif dès le début du match», ajoute le joueur âgé de 17 ans.

Le Dieppois se dit très fier d’avoir pu renverser le Québec pour mettre la main sur le bronze.

«C’est un gros accomplissement pour notre équipe parce que nous avons un groupe très jeune. On n’a pas beaucoup de gars de troisième année. Ça montre ce qu’on est capable de faire et qu’on est capable de jouer avec les grosses équipes des grosses provinces. Et on sait que l’équipe sera capable de faire la même chose l’année prochaine.»

Même si la confiance régnait dans le vestiaire du Nouveau-Brunswick avant la compétition, les jeunes savaient que rien n’était gagné, malgré la médaille d’argent acquise l’année précédente à Sherbrooke.

«On n’était pas certain qu’on allait bien faire comme ça, mais on a suffisamment bien joué et ça nous amené à la médaille de bronze. On est vraiment fiers de ça.»

Pour le baseballeur acadien, quelle belle façon de mettre un terme à son stage midget.

«C’est super spécial. Je me souviens l’an passé que je me disais que ce serait super de finir avec une médaille d’argent. J’espérais avoir la chance de finir ma dernière année avec une autre médaille et c’est ce qui est arrivé.»

Le receveur et troisième-but Philippe Rail en était à une deuxième médaille avec la formation provinciale.

«Ça représente beaucoup pour nous parce que nous sommes une petite province. On a réussi à battre le Québec, qui est toujours au sommet. On s’est dit avant la partie qu’il fallait seulement jouer à notre façon et ne pas se comparer à l’autre équipe», explique l’athlète âgé de 16 ans.

«On a bien frappé contre leurs lanceurs. On était sur les buts tôt dans le match et on a réussi à marquer quelques points.C’est ça qui nous a donné le momentum.»

Le gérant Patrick Tardif a donné un grand coup de chapeau à ses joueurs après la rencontre.

«J’espérais qu’on soit capable de se rendre au match de quart de finale. Je pense que tout le monde aurait été content avec ça. Gagner une médaille, ce n’était tellement pas dans nos attentes. C’est incroyable d’avoir accompli ça», explique-t-il.

«Le Québec arrive toujours à ces championnats avec une équipe étoile. Nous, on était notre petite équipe de Moncton (à part deux ajouts) et on a réussi à les battre. C’est tout un exploit de battre cette machine de baseball.»