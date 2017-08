Une victoire qui fait du bien à l’ego des Wildcats

Ce n’est pas exactement la coupe du Président ou la coupe Memorial, mais avec la saison qu’ils ont connue en 2016-2017, les Wildcats de Moncton vont prendre la victoire avec le sourire.

La formation dirigée par le nouvel adjoint Josh Hepditch a remporté le Défi des recrues de la LHJMQ 2017, dimanche après-midi, avec un gain convaincant de 6 à 2 sur les Mooseheads de Halifax en finale.

Jakob Pelletier, troisième choix du repêchage de juin, a encore une fois brillé avec deux buts et une mention d’aide.

Au cours des deux dernières rencontres, le patineur québécois a amassé le joli total de sept points, dont cinq buts.

Colton MacKenna (2e), Brodie McCarthur (1er), Jaxon Bellamy (3e) et Patrick Musico (1er) ont réussi les autres buts des champions.

Fearghus MacDonald (1er) et Gavin Hart (2e) ont été les seuls à toucher le fond du filet du côté des perdants.

Le Russe Daniil Kuzmin menace en territoire des Mooseheads. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

C’est la deuxième année de suite que les Wildcats remportent l’événement présenté au Centre Superior Propane de Moncton.

«On commence déjà à voir l’identité que les Wildcats auront cette saison. La victoire montre aux gens que les jeunes vont prendre la relève», raconte celui qui est déjà un des favoris de la foule.

«C’est une victoire d’équipe avant tout. Je pense que tout le monde a fait du bon travail. Tout le monde a contribué. Je suis juste fier d’avoir pu remporter ce tournoi.»

Le jeune Pelletier est parfaitement conscient du contexte dans lequel il arrive à Moncton et tout le chemin que cette équipe doit parcourir pour faire mieux que la saison dernière.

«Après la saison que les Wildcats ont connu l’an passé (14-51-3), je ne pense pas qu’il y a beaucoup de monde qui nous voit au sommet. Mais si on continue à travailler fort comme ça, ça va bien aller pour nous cette année.»

L’entraîneur Darren Rumble confirme également que la victoire fait du bien, même s’il s’agit seulement d’un tournoi de recrues.

Pour une équipe qui a perdu 34 de ses 35 dernières rencontres en 2016-2017, une victoire, c’est une victoire!

«Tout le monde nous rappelle constamment ce qui s’est passé la saison dernière. Mais nous devions le faire (reconstruire). J’étais d’accord avec cette décision et Robert (Irving) aussi. Nous n’étions pas compétitifs parce que nous étions juste trop jeunes. Mais je peux vous dire que tous nos joueurs se sont améliorés en cours de route», affirme-t-il.

«Cette année, c’est un tableau vide. Tout le monde a une année d’expérience derrière la cravate et nous aurons des décisions très difficiles à prendre. Personne n’a de poste garanti, pas même les gars qui étaient ici l’année passée.»

Une autre semaine intéressante qui s’annonce au camp des Wildcats.

Encore 46 joueur au camp

Les Wildcats ont retranché 12 joueurs au cours du week-end, soit le gardien Andrew Rose, les arrières Josh Nicholson, Sean Stewart, Zachary Vanier, Jacob Lévesque et Keenan Gillis, de même que les attaquants Maxime Grandmaison, Alexander Lewis, Stephen Fox, Éric Pelletier, Drew Toner et Jaden Mason. C’est donc dire qu’il reste encore 46 joueurs (27 attaquants, 13 défenseurs et 6 gardiens) au camp, qui se poursuit lundi. L’équipe a de plus annoncé annoncé dimanche que les agents libres ontariens de 19 ans Jack Wieringa (6pi 3po et 208lb), Brady Pataki (6pi 2po et 215lb) et Riley MacRae (6pi 2po et 209lb) sont arrivés à Moncton dimanche soir. Plusieurs pensent que les trois colosses ont de très bonnes chances de se tailler un poste avec l’équipe. Plusieurs vétérans devraient faire leur entrée lors du prochain match intra équipe qui aura lieu à 17h lundi au Centre Superior Propane.