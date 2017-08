Les Armoires Serge Haché Chaleur: une dynastie!

Les Armoires Serge Haché Chaleur méritent bel et bien d’être considérés comme une dynastie dans la Ligue de soccer senior de la Côte-Nord.

La troupe de la région Chaleur a ajouté dimanche un quatrième titre d’affilé à son tableau de chasse. Lors des six saisons précédentes, cette formation s’est mérité les grands honneurs à cinq reprises.

Afin de mettre la main sur le précieux trophée, l’équipe pilotée par le joueur-entraîneur Stéphane LeBlanc a eu à se frotter au puissant Restigouche United qui s’est finalement avoué vaincu par la marque de 1 à 0.

Stéphane LeBlanc se dit très fier de l’effort fourni par ses protégés lors de ce duel. Tenace du début à la fin, le Restigouche United n’était certainement pas une proie facile.

«Le match a été très exigeant pour les deux formations. Les partisans ont assurément apprécié le spectacle, puisque nous étions nez à nez tout au long de la rencontre. Nous avons profité d’une chance de marquer à la sixième minute provenant du pied de Maxime Thibodeau pour prendre les devants rapidement. Par la suite, nous nous sommes bien comportés en défensive afin de protéger notre avance.»

Les Armoires Serge Haché ont donc réussi un doublé cette saison, après avoir été sacrées champion du calendrier régulier grâce à une fiche de neuf victoires et trois défaites. Le principal intéressé croit que ce fait d’armes est d’autant plus impressionnant, considérant que le calibre de la ligue ne cesse d’augmenter depuis quelques années.

«Il commence à avoir moins d’équipes, car les clubs se fusionnent afin d’être plus compétitifs. Ça devient plus difficile d’aligner des séquences victorieuses et de remporter des championnats. Nous devons alors travailler plus fort pour atteindre nos objectifs qui sont élevés toutes les saisons.»

L’athlète âgé de 33 ans affirme que le succès n’est pas apparu comme par magie. En effet, son effectif s’est forgé une identité au fil des années qui a rapidement été adopté par les nouveaux venus en début de campagne.

«Toutes les années, nos joueurs sont bien conscients du rôle qu’ils doivent endosser au sein de l’équipe afin de connaître du succès collectivement. Ils comprennent aussi qu’ils doivent mettre l’accent sur l’éthique de travail. Ici, on ne lésine pas sur les efforts déployés sur le terrain.»

Pour sa part, le milieu de terrain et capitaine de la formation, Yannick Arseneau, a mis la main sur un cinquième championnat avec cette victoire. Il n’hésite pas à lancer des fleurs aux joueurs de la relève qui ont joué un rôle important dans ce triomphe.

«J’ajoute un autre trophée à ma liste. Je suis extrêmement fier des gars, et, surtout, de nos jeunes. Toutes les années, nous perdons de gros morceaux, mais nous parvenons constamment à combler ces départs de brillante façon. En fin de compte, le club trouve toujours une solution afin de sortir victorieux.»

L’Acadien se considère privilégié d’avoir eu la chance de faire partie de ce groupe de joueurs. Il croit d’ailleurs que l’esprit d’équipe a joué un rôle important dans le triomphe de sa formation en 2017.

«Je n’aurais pas pu demander une meilleure chimie d’équipe. Les gars se sont tenus tout au long de la saison et j’ai pu compter sur la présence d’un bon groupe de support afin d’assurer une bonne chimie.»

La question à se poser maintenant est à savoir si les Armoires Serge Haché seront encore compétitifs l’an prochain.

Au grand dam des autres clubs, Serge LeBlanc prétend que oui.

«La moyenne d’âge de notre effectif est d’environ 23 ans et nous disposions uniquement de trois joueurs qui étaient âgés de trente ans et plus. Je pense notamment à Maxime Thibodeau qui a terminé troisième buteur de la ligue, alors qu’il est âgé de seulement 17 ans. Nous allons donc être en mesure de connaître passablement de succès pour encore quelques années.»