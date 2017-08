Émilie Bouchard repêchée par les Canadiennes de Montréal

Le nom d’Émilie Bouchard évoque encore de beaux souvenirs dans la mémoire des partisans des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

Nous n’avons qu’à penser à ses prouesses devant le filet qui ont permis à sa formation de remporter le titre du Sport universitaire de l’Atlantique lors de la saison 2013-2014.

Après avoir épaté la galerie à l’aréna Jean-Louis-Lévesque de Moncton de 2012-2015, elle quittait sa terre d’adoption afin de poursuivre sa maîtrise en physiothérapie et sa carrière de hockeyeuse à l’Université d’Ottawa.

Ayant épuisé ses cinq années d’éligibilité dans le circuit universitaire, elle aura maintenant l’occasion de se faire de nouveaux admirateurs la saison prochaine, puisqu’elle vient tout juste d’être sélectionnée par la prestigieuse formation des Canadiennes de Montréal dans la Ligue canadienne de hockey féminin.

La principale intéressée est encore sur un nuage depuis sa sélection.

«J’étais très surprise de me faire repêcher aussi tôt qu’au cinquième tour. J’avais reçu un appel des Canadiennes au début du mois d’août, donc j’étais au courant de leur intérêt, mais je ne m’attendais pas à être nommé à cet échelon considérant le talent qui se retrouvait dans cet encan. Étant une grande partisane des Canadiens de Montréal, ça fait chaud au cœur de pouvoir mettre cette casquette et de voir mon travail être récompensé.»

L’athlète âgée de 22 ans ne s’était pas fixé d’attente précise. Il était encore possible qu’elle retourne à la maison bredouille, mais elle était consciente que sa feuille de route allait forcément jouer en sa faveur.

«Tout se décide lors du repêchage. J’avais des petits papillons dans l’estomac au cours de la séance, puisqu’on ne sait jamais comment les choses peuvent se dérouler. Toutefois, j’avais confiance d’avoir laissé une assez bonne impression durant ma carrière universitaire à Moncton et Ottawa. À mon grand plaisir, j’en ai eu la confirmation au cours la journée.»

D’ailleurs, elle juge que son passage en Acadie a joué un facteur important dans sa sélection.

«Lorsque je suis arrivé en Acadie, j’avais seulement 17 ans et j’étais encore une jeune joueuse de hockey. Au cours de mon parcours de quatre ans avec les Aigles Bleues, j’ai eu la chance d’être entouré d’un excellent groupe de support, je pense notamment à notre entraîneur-chef, Denis Ross, et à Dave Kennedy, responsable des gardiennes.»

«De plus, à l’instar de la devise de l’équipe, j’ai toujours tenté d’atteindre l’excellence. Pour ce faire, j’ai fait preuve de beaucoup de persévérance, caractéristique que je tente de transporter sur la glace à toutes les rencontres.»

Tout semble indiquer qu’elle sera en mesure de suivre les traces d’une autre ancienne portière des Aigles Bleues, Kathy Desjardins, qui a évolué avec l’Inferno de Calgary par le passé.

D’ailleurs, Émilie Bouchard a eu l’occasion de bénéficier de précieux conseils de celle qu’elle considère comme un modèle à suivre.

«J’ai eu la chance de la rencontrer pour la première fois en 2016 et nous sommes restés en contact par la suite. Elle est devenue une mentore pour moi, puisqu’elle est l’une des seules femmes que je connais qui a suivi le même parcours que moi et qui a évolué dans la Ligue canadienne de hockey féminin. Elle m’a permis d’avoir un modèle à suivre et je lui en suis très reconnaissante.»

À l’approche du camp d’entraînement, elle compte utiliser la même approche qui lui a permis de connaître tant de succès au niveau universitaire.

«C’est certain que ce sont des joueuses avec de gros gabarits, donc le rythme de jeu sera plus rapide et les tirs plus puissants. En tant qu’athlète, je me suis toujours concentré à jouer une partie à la fois, et même une minute à la fois, donc je vais avoir une approche semblable cette saison.»

Si elle parvient à percer l’alignement, la courte distance à parcourir entre son domicile et celui de son équipe lui permettra d’assouvir ses deux passions. Il s’agit donc d’une situation idéale pour cette femme drôlement sympathique.

«En ce moment, je suis basé à Ottawa pour mes études. Je vais alors pouvoir combler mes deux passions, soit le hockey et le domaine de la santé. On dit que l’univers se dresse selon nos rêves et je suis très contente d’avoir la chance de pouvoir vivre cette expérience.»