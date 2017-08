Ironman de Mont-Tremblant: Boily premier chez les amateurs

En fin de semaine dernière, Cédric Boily et Lee Roy ont prouvés une fois de plus qu’ils étaient bel et bien des athlètes d’exception.

En action lors de la sixième édition de l’Ironman de Mont-Tremblant, ils ont tous les deux obtenu des résultats pour le moins spectaculaires.

Un chrono de 9h03m28s a permis à Cédric Boily, de Moncton, de se hisser au sommet du classement de son groupe d’âge 30-34 ans, mais aussi de terminer au septième rang du classement général. Encore plus impressionnant, ce résultat lui confère la première position chez les amateurs.

Le principal intéressé a très bien débuté sa journée d’activité en franchissant la distance de 3,8 kilomètres de nage en 56m55s. Bien positionné par rapport à ses adversaires à la sortie de l’eau, il a accentué son avance lors du 180 kilomètres de vélo. Tout semblait bien se dérouler lors de la dernière section de course à pied, mais aux environs du 32e kilomètre il a eu à puiser dans ses réserves afin de conserver son avance.

«J’ai succombé aux effets de la fatigue et de la nutrition ainsi qu’aux difficultés du parcours rendu à cette étape. La fin a été éprouvante au point tel que j’ai vu mon avance de sept minutes fondre à seulement soixante secondes.»

«C’est le genre d’épreuve où, à un certain moment, tu cesses de penser au classement, à la victoire ou au temps. Je souhaitais simplement franchir la ligne d’arrivée, même si je devais le faire à la marche ou en rampant.»

Le triathlonien âgé de 34 ans avait encore du mal à réaliser l’ampleur de son exploit quelques jours après ce jour mémorable.

«J’ai de la difficulté à exprimer en mots ce que ceci représente pour moi. C’était une belle leçon d’humilité, puisque tu ne rentres pas dans une course de ce genre en pensant nécessairement à la victoire. C’est sur que je suis compétitif et que je donne le maximum afin de bien me positionner au classement, mais quand tu obtiens un résultat comme celui-ci, ça ajoute une touche spéciale.»

Pour Cédric Boily, il ne s’agit pas d’un coup de chance. Il a mis les efforts nécessaires afin de connaître du succès.

«Je crois en mes habiletés et je travaille fort pour ce que j’obtiens. Je ne veux pas dire que je suis surpris, parce qu’à chaque fois que je me présente pour une course je crois en mes chances de gagner, même si je suis à côté du champion du monde. J’aurais été satisfait avec n’importe quel résultat, mais j’apprécie le fait d’avoir été en mesure de triompher.»

Lee Roy

Lee Roy a lui aussi épaté la galerie, alors qu’il a terminé le parcours en 9h25m39s, bon pour le vingtième échelon du classement général. Cette performance lui permet du même coup de se retrouver sur la troisième marche du podium dans sa catégorie d’âge 35-39 ans.

«C’est à peu près à ça que je m’attendais. Je suis très satisfait, considérant qu’il s’agit d’une nouvelle expérience pour moi. Ça me prouve que je serais capable de compétitionner au niveau professionnel si jamais je décide de faire le saut dans le futur. J’ai gagné en confiance.»

Contrairement à son compatriote, Lee Roy n’a pas connu le départ espéré à la nage en début de journée. Il s’est toutefois rapidement rattrapé par la suite.

«Je m’attendais à mieux nager, mais j’ai comblé mon retard avec une bonne performance à la course où j’ai parcouru la distance de 42,2 kilomètres en 3h06m. Si je ne me trompe pas, il s’agit du troisième meilleur temps de course de toute la compétition.»

L’athlète originaire de Beresford ne veut pas s’avancer trop rapidement, mais il pourrait très bien faire le saut chez les professionnels dans un avenir rapproché si les étoiles s’alignent correctement. Le facteur principal se trouve à être du côté des commanditaires.

«J’aurai besoin de plus de commanditaires avant de prendre cette décision. Les professionnels n’ont pas de travail à temps plein comme moi qui consacre quarante heures par semaine à mon métier de soudeur. À cause de ceci, ma récupération en paye le prix lors de mes préparations. Je n’ai pas l’occasion de reprendre l’entièreté de mes forces, puisque je dois en dépenser davantage au boulot.»

L’athlète âgé de 35 ans ne semble pas rassasié puisqu’il sera de retour à l’entraînement à partir de la semaine prochaine en prévision du demi-Ironman tenu à Niagara Falls dans quelques semaines.

Son approche ne sera pas différente des autres fois, il ne vise rien de moins qu’un podium.