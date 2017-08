Le Titan effectue ses premiers retranchements

Le Titan d’Acadie-Bathurst a procédé à sa première ronde de coupures, mardi.

Le gardien de but Max Walford et les attaquants Charles-André Cypihot, Emery Côté-Tanguay et Xavier Lavoie ont tous été retranchés. L’organisation en a décidé ainsi à la suite du Challenge des recrues, qui a eu lieu à Moncton du 18 au 20 août.

Les vétérans ont fait leur arrivée à Bathurst dimanche afin de participer au camp d’entraînement, qui a débuté lundi. À noter que les parties intra-équipe et les entraînements sont ouverts gratuitement à la population.

La formation d’Acadie-Bathurst fera face aux Sea Dogs de Saint-Jean lors de sa première partie hors-concours, le 25 août au Centre régional K.-C.-Irving. L’entrée est gratuite. Des bénévoles ainsi que les joueurs qui ne seront pas insérés dans l’alignement seront sur place afin de recueillir des dons qui seront versés aux districts scolaires anglophones et francophones.

Le Titan entreprendra sa 20e saison à Bathurst. Après plusieurs années de vaches maigres, l’équipe a redonné espoir à ses partisans la saison dernière avec une fiche de 39 victoires, 23 défaites, quatre défaites en prolongation et deux autres en fusillade (84 points), bon pour le 6e rang du classement général.

En séries, le Titan a balayé les Remparts de Québec en quatre parties avant de s’incliner en sept matchs face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Le Titan ouvrira sa saison régulière le 22 septembre à 19h en recevant les Screaming Eagles du Cap-Breton. Deux jours plus tard, ce sera autour des Wildcats de Moncton de lui rendre visite.