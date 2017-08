Acquis à fort prix, MacDonald ne déçoit pas les Wildcats

On aurait dit qu’il faisait partie du groupe depuis des siècles. Anderson MacDonald blaguait avec ses coéquipiers après le match intraéquipe de mardi et il donnait l’impression d’un vétéran qui se préparait à mener «son» équipe pour la saison 2017-2018. Pourtant, le Néo-Brunswickois n’est à Moncton que depuis quelques jours. On oublie également qu’il n’est âgé que de 17 ans tellement il est à l’aise dans son nouvel environnement.

Acquis à gros prix (deux choix de premier tour et un jeune joueur) du Phoenix de Sherbrooke la semaine dernière, l’attaquant n’a pas mis de temps à faire sourire ses nouveaux patrons.

Utilisé notamment avec l’Acadien Mika Cyr, MacDonald a montré ce qu’il pouvait faire sur une patinoire.

Et aussi en dehors, puisque c’est lui qui a obtenu les meilleurs résultats des tests physiques qui ont eu lieu lundi.

L’ancien des Vito’s de Saint-Jean est visiblement prêt à conquérir le coeur de ses nouveaux partisans.

«Je veux seulement connaître une bonne saison puisque c’est mon année de repêchage (dans la LNH). Le hockey junior sert justement à s’améliorer pour passer au niveau suivant», raconte celui qui a marqué 29 buts en 50 rencontres en 2016-2017 avec le Phoenix de Sherbrooke à l’âge de 16 ans.

«J’espère apporter des buts à l’équipe et du jeu inspiré en territoire offensif.»

Comble de bonheur, MacDonald retrouvera son ancien coéquipier des Vitos de Saint-Jean, le défenseur Jaxon Bellamy.

«J’étais juste heureux de rencontrer les gars et de voir avec qui ve jais jouer cette saison. Je m’éclate jusqu’à maintenant. J’adore ça ici. Je commence à réaliser tout ce qui m’arrive.»

Même s’il se joint à une formation qui a amassé les victoires au compte-goutte l’an dernier, le gros ailier n’est pas du tout inquiet de ce qui l’attend.

«Nous avons beaucoup de talent sur la glace. Je pense que nous aurons un très bon groupe de jeunes cette saison. On va bâtir pour les prochaines années. Je n’ai aucun regret de me retrouver ici», mentionne-t-il.

Et si on ajoute le fait qu’il se produira régulièrement devant parents et amis, MacDonald est comblé.

«J’ai la chance de jouer à une heure de route de chez moi. C’est phénoménal d’être de retour au Nouveau-Brunswick», assure le fanatique des Maple Leafs de Toronto.

L’entraîneur Darren Rumble salive déjà à l’idée de taper régulièrement sur l’épaule de son nouveau joueur pour l’envoyer sur la glace.

D’autant plus qu’il s’est présenté au camp dans une forme resplendissante.

«Quand vous concluez une grosse transaction comme ça et que le gars qui se présente ici termine premier dans tous les tests d’endurance, ça nous rend certainement heureux. Et sur la glace, il parait vraiment bien», analyse le pilote des Wildcats.

Si tout se déroule comme prévu, Anderson MacDonald fera partie du noyau qui fera de l’équipe de Darren Rumble une puissance de la LHJMQ dans quelques années.

Du moins, c’est ça le plan.