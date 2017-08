Arts martiaux mixtes: Zachy Michaud «peut rêver à la UFC»

«Il me fait penser à moi quand j’ai commencé. Il n’arrête jamais de s’entraîner. Il est aussi motivé, aussi enthousiaste et aussi fou que j’étais à son âge!»

Bruno Lurette a l’impression de se regarder dans le miroir quand il voit aller le jeune Zachy Michaud.

Le jeune homme âgé de 14 ans démontre déjà un talent qui pourrait le mener loin dans les arts martiaux mixtes.

Son entraîneur n’hésite d’ailleurs déjà pas à parler du plus haut niveau au monde.

«Ce jeune-là est spécial. C’est le genre de talent qu’on voit une fois par 10 ans. Si tout va bien, je te dis qu’à 19 ans, il va être dans la UFC», raconte Lurette.

«Mais je ne veux pas trop mettre de pression sur lui. Il n’a pas encore eu un seul combat professionnel.»

Depuis trois ans, l’ancien champion de muy tai prépare son poulain à passer aux niveaux supérieurs.

«C’est un petit gars extrêmement motivé et très discipliné. Il est également très facile à diriger. Il va faire ce qu’il a à faire et il écoute les consignes. C’est un bon petit bonhomme avec beaucoup de potentiel.»

Selon lui, l’athlète de Saint-Quentin est un véritable passionné.

«Depuis le début, il vient à tous les cours et il s’entraine fort. Il n’a pas de misère à suivre les plus vieux», avance Bruno Lurette.

«S’il continue à être discipliné comme ça, c’est sûr qu’il va s’y rendre (au niveau professionnel). Il est tough, il a du talent et il veut réussir.»

Le principal intéressé ne se fait pas tordre un bras pour jaser d’arts martiaux mixtes.

On sent le feu de la passion qui brûle en lui.

«Je veux me rendre loin. J’aime tout dans ce sport. J’aime me battre. Dès que j’ai fini un combat, je texte tous les promoteurs pour qu’ils me trouvent un autre combat», lance-t-il en riant.

Zachy Michaud consacre au moins trois heures par jour à son sport.

«Je me lève à 5h et je m’entraîne avant d’aller à l’école. Je m’entraîne de nouveau sur l’heure du midi. Le soir, je vais au crossfit, et après, j’ai un cours de boxe. J’arrive à la maison à 21h et on recommence ça le lendemain», raconte l’élève de neuvième année à la polyvalente Alexandre-J.-Savoie, de Saint-Quentin.

Celui qui fait déjà 5pi 7po et 120lb a de grandes ambitions et il ne ménage pas les efforts pour atteindre son but.

«Je veux me rendre jusqu’au UFC. C’est ça mon but», déclare celui qui dit copier son style sur celui de l’ancien champion du monde TJ Dillashaw.

Bruno Lurette pense que son protégé possède toutes les qualités pour aller loin.

«C’est un athlète polyvalent. Il est bon avec les coups de poing, les coups de pieds et il est aussi bon au sol. Il a une ceinture bleue en jiu-jitsu. Il doit travailler un peu plus sa lutte et ses coups de coude.»

Quant à ceux qui affirment que les arts martiaux mixtes sont dangereux pour les jeunes, il réplique que les athlètes sont bien protégés, avec des casques, des protecteurs pour les coudes et les tibias et des gants.

«Si ce n’est pas bien organisé, pas bien géré ou encadré, oui ça peut être dangereux. Il y a aussi le fait que, souvent, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Ils voient un combat et ils pensent immédiatement que c’est violent. C’est parfois encore plus risqué de ne pas laisser le jeune s’entraîner et le laisser trainer dans la rue et fumer du pot», souligne-t-il.

«C’est certain qu’il y a certains risques, comme au hockey. Les joueurs se font rentrer la face dans la bande. Les combats sont sécuritaires, et moi, dès que ça va mal avec un de mes athlètes, je n’hésite pas à lancer la serviette.»

Zachy Michaud ne croit pas non plus qu’il met sa vie en danger chaque fois qu’il monte dans l’hexagone.

«Ce n’est pas plus dangereux que n’importe quel autre sport. Les commotions cérébrales et les blessures, ça ne m’inquiète pas. Si c’est dû pour arriver, ça va arriver. J’ai essayé pas mal tous les sports, mais c’est ça que je veux faire. C’est ce que j’aime.»