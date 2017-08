Les Royals… et quelques Fisher Cats à la conquête du championnat

La dernière participation des Fisher Cats au championnat canadien de baseball remonte à 2006. Cette formation avait d’ailleurs remporté la dernière médaille d’or obtenu à ce tournoi par une équipe de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cette année, ce sont les Royals de Fredericton qui tenteront de mettre fin à cette disette de douze ans.

Pour ce faire, le pilote de la formation, Mike Lint, pourra compter sur la présence de quatre joueurs des Fisher Cats. En effet, Sam Lund, Serge Vautour, Mike Ivey et Justin Cormier troqueront d’uniforme en fin de semaine afin de participer à la compétition qui se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique.

Même s’il n’a seulement que 23 ans, Justin Cormier est déjà un vieil habitué de ces championnats canadiens de baseball. Il en sera à sa troisième participation de suite, après avoir accompagné les Royals en 2015 et les Islanders de Charlottetown l’année suivante.

Toujours prêt à relever de nouveaux défis, l’athlète originaire de Sainte-Anne-de-Kent n’allait certainement pas refuser l’offre des champions en titre.

«C’est toujours plaisant de pouvoir participer à ce genre d’événement. Avec l’équipe dont nous disposons cette année, ça devrait être toute une expérience.»

Le principal intéressé était d’ailleurs quelque peu surpris d’avoir reçu cet appel tant attendu.

«Cette année, je ne m’attendais pas à y participer étant donné que je n’ai pas connu une très bonne saison. Je pense toutefois que ma première audition avec les Royals en 2015 a joué en ma faveur. Ils sont au fait de ce que je peux leur apporter et de l’expérience que j’ai acquise au fil de mes participations à ces championnats.»

Le numéro 7 des Fisher Cats croit que cet alignement possède tous les atouts pour faire un bon bout de chemin dans cette compétition.

«Nous allons assurément connaître du succès. Habituellement, le Nouveau-Brunswick forme deux équipes pour ces championnats, donc le talent des effectifs est réduit. Cette année, la dynamique change complètement avec une seule formation. Nous disposons vraiment des meilleurs joueurs de la province dans le même groupe. J’ai bien hâte de voir le résultat avec ce changement.»

Concernant son rôle au sein de l’alignement déjà bien garni, Justin Cormier s’attend à être utilisé à toutes les sauces au cours de trois jours d’activités.

«J’ai eu la chance de m’entretenir avec l’entraîneur et il m’a mentionné qu’il se pourrait que je sois employé au deuxième but ou à l’arrêt-court. Mes services seront peut-être aussi demandés au monticule si nous nous retrouvons dans une situation de manche ouverte. De plus, je peux agir à titre de coureur suppléant afin d’utiliser ma vitesse.»

Justin Cormier joint donc les rangs de l’ennemi pour quelques jours. Rappelons que les Fisher Cats ont connu des difficultés face aux Royals de Fredericton en séries éliminatoires au cours des deux dernières années où ils se sont avoués vaincus en demi-finale et en finale face à leur éternel rival.

Cependant, il est prêt à faire une trêve le temps d’une fin de semaine.

«Ça fait drôle, mais c’est aussi plaisant puisqu’il s’agit d’une excellente équipe. Je suis excité et je crois qu’on a les joueurs pour remporter le championnat.»

Le souhait le plus précieux de l’Acadien serait de participer à ce tournoi aux côtés de ses coéquipiers des Fisher Cats l’an prochain. Pour ce faire, ils devront remporter leur premier titre en douze ans. Selon lui, il ne s’agit pas d’une tâche insurmontable.

«Notre groupe à Moncton est excellent. Nous avons vécu beaucoup de hauts et de bas, mais c’est probablement la formation la plus talentueuse dans laquelle j’ai eu la chance d’évoluer. Nous avons eu plusieurs blessures, donc maintenant que tout le monde est rétabli, ça devrait bien aller en séries éliminatoires.»