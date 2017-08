Charles Lavallée fier de jouer à nouveau pour son pays

Charles Lavallée devra bientôt embaucher un agent, tellement il est en demande. Courtisé par plusieurs universités canadiennes, l’imposant joueur de ligne acadien a finalement opté pour les Mounties de l’Université Mount Allison. À l’aube de la nouvelle saison, c’est maintenant au tour de l’équipe nationale de venir cogner à sa porte.

L’athlète de 6pi 5po et 332lb a été choisi pour prendre part au tournoi International Bowl, qui aura lieu en janvier 2018 au stade AT&T à Arlington, au Texas.

Lavallée devient du même coup le premier joueur de l’histoire du Nouveau-Brunswick – et possiblement même du Canada – à se tailler un poste avec cette formation U-19 pour la troisième fois.

Le joueur âgé de 18 ans se dit comblé de représenter son pays une autre fois.

«Je trouve ça pas pire. C’est all right! Je n’aurais jamais pensé que je me serais rendu jusque-là pour une troisième fois. Jouer pour ton pays, c’est vraiment impressionnant. C’est un bel honneur» affirme-t-il.

«Je ne veux pas dire que j’étais certain d’être choisi, mais j’ai travaillé fort pour avoir cette troisième chance.»

L’ancien des Olympiens de l’école l’Odyssée est très fier de pouvoir enfiler le gilet de l’unifolié dans ce match contre l’équipe américaine.

«C’est fou raide qu’un gars de Moncton puisse avoir cette chance. C’est tout un honneur pour moi. C’est une belle récompense pour tout le travail que j’ai fait depuis plusieurs années.»

En faisant face à une compétition féroce, l’Acadien croit pouvoir hausser son niveau de jeu d’un cran.

«C’est un nouveau niveau, une autre étape dans ma carrière. Ça va aussi m’aider dans le futur pour me rendre au football professionnel», explique le sympathique joueur de ligne offensive.

«Le calibre est vraiment élevé et le jeu est très rapide. Plusieurs joueurs de l’équipe américaine s’en vont dans des gros collèges dans la NCAA. C’est incroyable combien ils sont rapides.»

Charles Lavallée tente présentement de mériter un poste de partant avec les Mounties.

Il a d’ailleurs très bien paru lors des deux rencontres préparatoires présentées en fin de semaine dernière en Nouvelle-Écosse.

«Ça s’est vraiment bien passé. Mais je ne peux pas juste m’arrêter à cette performance-là. Je dois continuer de travailler pour m’améliorer. À ce niveau, il faut toujours savoir quoi faire sur le terrain. Il faut être capable de toujours jouer au maximum de ses capacités. Il faut aussi oublier rapidement les mauvais jeux.»

Son ancien entraîneur chez les Olympiens, Serge Bourque, savait que le jeune Lavallée serait capable de tenir son bout au niveau universitaire.

«Ça ne me surprend pas. Il a une grande détermination et c’est un joueur facile à diriger. Il veut toujours apprendre et il est ouvert à la critique. Il n’a pas peur de reconnaître ses faiblesses et de travailler là-dessus pour s’améliorer», raconte-t-il.

«S’il joue contre les meilleurs, il va devenir un des meilleurs. L’expérience qu’il va aller chercher va l’aider à améliorer son jeu parce qu’il va jouer contre le genre de gars qu’on ne voit pas ici au Canada.»

Bourque se dit heureux de voir son protégé rejoindre un autre ancien des Olympiens, André Goguen chez les Mounties.

«Moi et Jonathan (Diodati), on s’est toujours dit que notre rêve était de voir nos deux anciens joueurs évoluer côte à côte sur la ligne offensive dans le football universitaire.»

C’est ce qui risque de se produire en 2017, alors que Goguen en est à sa dernière année dans le football universitaire.

«J’ai toujours appris aux deux de terminer leur jeu. C’est une vraie jungle sur le terrain. Ils vont foncer sur toi et tu dois faire la même chose.»

Des conseils que Charles Lavallée aura l’occasion de mettre en pratique au plus haut niveau amateur au pays.