Mika Cyr a tourné la page sur le cauchemar de la dernière saison

Oubliez les traditionnels «du succès dans tes études» et tous les autres voeux traditionnels. Tout ce que Mika Cyr désire, c’est de la santé. Rien que de la santé.

L’attaquant acadien des Wildcats de Moncton a passé plus de temps à l’infirmerie que sur la glace au cours des deux dernières saisons.

Depuis deux ans, il a joué seulement 38 des 136 parties de son équipe.

Mais à 18 ans, le patineur originaire de Saint-Anne-de-Madawaska se dit en pleine forme, prêt à montrer au reste du monde son grand talent.

Il s’agit d’une campagne importante, puisqu’il sera éligible au repêchage de la LNH en juin prochain.

«Le physique ne peut pas aller mieux. Je suis top shape», assure-t-il d’entrée de jeu.

Le jeune acadien a vécu une saison qu’il veut absolument oublier en 2016-2017, notamment avec une blessure au genou et une commotion cérébrale..

«Ce n’était pas évident, surtout au début, de regarder jouer tes coéquipiers. Mais je suis content de voir que l’entraîneur m’a fait confiance dès mon retour au jeu. Il m’a donné mon temps de glace et la chance de me prouver.»

Cyr arrime qu’il est temps de tourner la page et de regarder en avant.

«J’ai assez eu de malchances avec les blessures et il est temps que ça finisse. Je pense que cette saison va être la bonne», mentionne-t-il.

Même s’il sera un des rouages importants de l’équipe en attaque, pas question de parler d’objectifs personnels.

Ce serait bien mal connaître le féroce compétiteur.

«Le premier objectif, c’est de faire les séries. Quand on arrive aux éliminatoires, ça te donne de meilleures chances de te faire voir des recruteurs. Ça veut aussi dire que si on fait les séries, ce sera parce que tout le monde aura connu du succès durant la saison.»

Mika Cyr va tout faire pour éviter de revivre le cauchemar de la dernière année.

«Je suis convaincu que nous allons être pas mal meilleurs que l’an passé. Nos jeunes sont vraiment bons et les vétérans se sont améliorés. Nous avons tous plus d’expérience et je pense que nous pourrons apporter beaucoup de positif à l’équipe», indique le numéro 24.

«Nous avons également de très bons vétérans, des gars comme (Julien) Tessier, (Nicholas) Welsh et (Olivier) Desjardins. Ce sont des leaders qui vont nous aider à gagner plusieurs parties.»

Selon lui, l’attitude dans le vestiaire est fort différente cette année.

«On voit une grosse différence. On est tous contents de recommencer à zéro. C’est un nouveau départ. On appuie sur le bouton restart et on va commencer de là», suggère-t-il.

«J’aime beaucoup ce que je vois jusqu’à maintenant. On a de la misère à distinguer les recrues des vétérans parce que tout le monde donne le maximum. Je pense que les entraîneurs vont avoir des décisions très difficiles à prendre.»

Peut-être, mais s’il est santé, celle de l’envoyer sur la patinoire sera très facile à prendre.

Les Wildcats retranchent trois joueurs

Les Wildcats de Moncton ont retranché trois autres joueurs jeudi, soit le gardien Zachary Paradis, ainsi que les attaquants Chris Murphy et Kyle Foreman.

Trois autres ont choisi de quitter le camp, soit le gardien Jack Grant, le défenseur Clark Webster et l’attaquant Luke Zimmerman.

La troupe de Darren Rumble disputera son prochain match préparatoire vendredi soir, en accueillant les Islanders de Charlottetown.