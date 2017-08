Titan: le logo et l’équipe avant tout

«On cherche des gars qui vont se battre pour notre logo, parce qu’ici tout passe par l’équipe avant l’individu.»

Voilà le message livré par l’entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst, Mario Pouliot, en lever de rideau du camp d’entraînement de la formation néo-brunswickoise. Ce n’est pas tout, le principal intéressé avait quelques autres souhaits sur sa liste de demandes.

«En dehors de la glace, nous recherchons des passionnés qui sont prêts à faire les sacrifices nécessaires. Ils devront consacrer la majorité de leur temps à l’équipe, ainsi qu’à leurs études. Ils doivent être conscients des efforts à livrer. Sur la patinoire, notre système de jeu est basé sur la vitesse et sur le temps de possession, alors nous désirons travailler avec des gars qui vont compétitionner à chacune de leur présence.»

Le pilote de la formation a eu la chance de jauger si le message avait bien été reçu mercredi, alors que le Titan était opposé aux Sea Dogs de Saint-Jean dans le cadre d’une première rencontre préparatoire. Vaincu par la marque de 6 à 0, Mario Pouliot devra visiblement répéter son discours dans les prochains jours.

«Les Sea Dogs alignaient une formation plus expérimentée et nous avons perdu les services de Elijah Francis et Olivier Desroches tôt dans la rencontre, donc l’évaluation des joueurs a été plus difficile à compléter. Toutefois, c’est certain que nous avons été dominés du début à la fin. Nous étions lents et nous n’avons pas gagné beaucoup de courses pour les rondelles libres et de batailles à un contre un.»

«Pour cette raison, nous avons pris la décision de retrancher une dizaine de joueurs, puisque l’on souhaitait augmenter le niveau d’intensité de notre camp d’entraînement. Nous sommes dorénavant un seul groupe et nous allons avancer plus rapidement dans notre enseignement. À partir du prochain match, il y aura plus de vétérans qui seront en uniforme.»

Les joueurs du Titan auront l’occasion de se reprendre vendredi pour un deuxième duel avec les champions en titres. Mario Pouliot croit que ces athlètes tiennent leur destin entre leurs mains.

«Spécialement avec le départ de Kuznetsov, les plus jeunes ont l’opportunité d’avoir de bonnes auditions. On veut voir qui sont prêts à remplir les rôles à combler. Ils auront l’occasion de nous le démontrer.»

Certains ont déjà réussi à attirer l’attention du principal intéressé.

«J’aime ce que je vois de Logan Chisholm pour l’instant. Justin Ducharme, que l’on a obtenu dans l’échange de Jonathan Bourcier l’an dernier, se démarque énormément aussi. Des gars comme (Domenic) Malatesta, (Ethan) Crossman, (Marc-André) LeCouffe et (Mathieu) Blanchard sont très bons. Olivier Desroches et Alec Rhéaume ont quant à eux connu un bon tournoi des recrues en fin de semaine dernière.»

Même si le camp préparatoire n’est vieux que de cinq jours, l’entraîneur-chef aime déjà l’architecture de son alignement. Selon lui, son effectif est à maturité, et ce, à toutes les positions.

«Nous sommes rendus là dans notre progression. À mon arrivée à la barre du Titan, tout était planifié en fonction de notre quatrième année. Ce sera la troisième saison d’Antoine Morand, Noah Dobson a une année d’expérience et nos vétérans ont énormément progressé. Je pense à nos attaquants (Jeffrey) Truchon-Viel, (Dawson) Theede, (Jordan) Maher et (Samuel) L’Italien qui sont arrivés en grande forme. À l’arrière, nous comptons notamment sur (Noah) Dobson, (Adam) Holwell et Louis-Philip Fortin. Il ne faut pas oublier la présence de Reilly (Pickard) devant le filet. Ce sera à eux de donner l’exemple cette saison.»

Mario Pouliot a déjà des objectifs bien précis en vue de la prochaine saison. Il croit que sa formation sera en mesure de faire un bon bout de chemin lors de la prochaine danse du printemps.

«La première chose que l’on veut, c’est de continuer sur notre lancée de 2016. Nous avons conclu le calendrier régulier au sixième rang du classement général. Cette année nous souhaitons définitivement terminer dans une position encore plus avantageuse. Dans les séries éliminatoires, l’objectif est d’atteindre le carré d’as. À cette étape, tout est possible par la suite.» n

Coupures

Jeudi, le Titan a procédé à une deuxième vague de coupures. Au total, ce sont neuf athlètes qui ont été rétrogradés à leurs équipes respectives.

Gabriel Waked (Gardien de but)

Thomas Gosselin (Gardien de but)

Olivier Tremblay (Défenseur)

Vincent Hotte (Défenseur)

Jack McArdle (Défenseur)

Elliot Pronovost (Attaquant)

Spencer Ryan (Attaquant)

Dylan Coffey (Attaquant)

Christophe Farmer (Attaquant)