Le Blizzard d’Edmundston en bonne position pour accéder aux séries

L’attente est maintenant terminée pour les partisans du Blizzard d’Edmundston qui peuvent dorénavant voir à l’œuvre la toute nouvelle formation de la Ligue de hockey des Maritimes.

En lever de rideau du camp d’entraînement, jeudi, les joueurs ont été soumis à une batterie de tests de conditionnement physique. Vendredi, les premiers coups de patin étaient donnés sur la glace du Palladium de Saint-Jacques.

Même si le camp n’est vieux que de deux jours, Ryan Salvis, entraîneur-chef de la formation du Madawaska, aime déjà ce qu’il voit de ses athlètes.

«Les deux premiers jours se sont très bien déroulés. Jeudi, les joueurs ont très bien répondu aux tests de conditionnement physique. Ils n’ont pas ménagé sur les efforts et ils se sont soutenus tout au long du processus. En tant qu’entraineur, c’est exactement ce que je souhaitais voir de leur part. Pour notre séance sur la glace, j’étais satisfait du rythme et de l’exécution. L’important pour cette première pratique était surtout de se délier les jambes.»

Si les jeunes âgés de 16 à 20 ans ont eu droit à une entrée en scène en douceur, l’intensité du camp devrait augmenter sous peu.

«Dans les prochains jours, nous aurons des rencontres interéquipes. Ceci nous permettra de prendre du recul et d’évaluer nos athlètes dans une situation de matchs. Au début de la semaine prochaine, nous allons incorporer davantage de batailles à un contre un et de système dans nos pratiques afin de nous préparer pour le premier match préparatoire.»

En termes d’effectifs, le Blizzard d’Edmundston se trouve en bonne posture pour 2017. La formation pourra entre autres compter sur le retour de huit athlètes pour la prochaine saison. Ajoutons à ceci l’arrivée de quelques vétérans acquis par voie de transaction au cours de la période estivale et la présence d’un groupe de recrues extrêmement talentueux.

Ryan Salvis est loin de se plaindre. Selon lui, son alignement causera bien des maux de tête aux équipes adverses. C’est pourquoi il croit qu’une participation aux séries d’après-saison n’est pas un objectif insensé.

«Nous aurons une formation rapide qui travaillera de façon acharnée, et ce, dans les deux sens de la patinoire. En tant que groupe, nous porterons aussi une attention particulière à notre jeu défensif. Les attaquants devront être aussi alertes que nos arrières dans notre territoire.»

«Je crois que nous avons une formation qui a le potentiel de se qualifier pour les séries éliminatoires. Toutefois, je ne porte pas seulement attention aux victoires et aux défaites. Je souhaite être en mesure d’appuyer les jeunes en dehors de la glace en plus de les aider à se développer en tant que hockeyeur. Cependant, à la fin de la journée, nous devrons être compétitifs et connaître du succès. Je crois qu’une qualification pour les séries éliminatoires est un but réaliste et le travail commence dès maintenant.»

Afin d’atteindre cet objectif, il pourra compter sur l’apport d’un atout important derrière le banc.

«J’ai la chance de pouvoir bénéficier des services de Mathieu Martin en tant qu’adjoint. Il a une éthique de travail exemplaire et il est excité de débuter l’aventure avec nous. Je suis persuadé que nos gars se nourriront de son énergie cette saison.»

Il pourra aussi compter sur la présence d’un septième joueur lors des rencontres à domicile.

«Le support des partisans que nous allons avoir cette année sera incroyable. J’ai fait mon arrivée cette semaine (à Edmundston) et je sens déjà la fébrilité dans l’air. J’étais au terrain de golf mercredi et la moitié des gens sur place portait fièrement une casquette ou un polo à l’effigie du Blizzard. C’est excitant de se retrouver dans une ville où la communauté est autant surexcitée à l’idée de voir du hockey junior.»