Épreuve de force à Los Angeles pour un policier de Campbellton [vidéo]

Campbellton compte en ses rangs l’un des policiers les plus en forme au pays. Il vient d’en faire la preuve lors des Mondiaux des pompiers et policiers.

Membre de la GRC de Campbellton, Pierre-Luc Labbé a vécu toute une expérience lors de cette compétition sportive d’envergure internationale qui se déroulait du 6 au 16 août à Los Angeles.

Pierre-Luc Labbé a réussi un soulevé de 335 livres, ce qui lui a fait remporter l’épreuve. – Gracieuseté

Participant dans la catégorie Crossfit Élite 30-34 ans, le policier a terminé au milieu de sa vague, en 4e position. Et il ne frottait pas à n’importe qui!

«Il y avait un agent du FBI, un policier du LAPD, un autre du Royaume-Uni, un contrôleur frontalier, quelques pompiers…et moi de la GRC. J’étais le seul représentant du Nouveau-Brunswick et aussi du pays dans cette catégorie d’âge», confie-t-il.

C’est finalement un pompier de l’Ohio qui a remporté cette catégorie, un athlète d’une classe à part.

«J’ai vraiment été surpris par le calibre. C’était très relevé. En fait, j’étais le seul de ma catégorie à ne pas avoir pris part à un Crossfit regional. Il y avait même des gars qui ont participé aux Crossfit Games (équivalent des Olympiques du Crossfit), ce n’est pas rien. J’ai fait beaucoup de compétitions et je dois dire que celle-ci, c’était vraiment une coche au-dessus de toutes. Les deux premières positions étaient définitivement d’un tout autre calibre que le reste. Une vraie leçon d’humilité pour moi», concède le policier.

Qu’à cela ne tienne, le Restigouchois d’adoption âgé de 32 ans demeure très satisfait de sa performance. Celle-ci comprenait cinq entraînements différents. Il s’est même permis de remporter l’une des épreuves de force.

«Ce n’est pas une très grande surprise, car c’est vraiment pour ça que je suis reconnu. Par contre, quand tu réalises que tu te frottes aux meilleurs au monde, ça te fait sourire un peu plus. Ceci dit, il va falloir que je m’améliore au niveau des épreuves impliquant du cardio, car ç’a été un peu plus difficile», avoue-t-il.

Outre la partie sportive, il indique avoir apprécié échanger avec ses confrères.

«C’est quelque chose de faire des compétitions de Crossfit et de partager ta passion avec les autres participants. Mais dans ce cas-ci, c’est encore plus particulier, car on partage également un métier, une vocation. On vit tous sensiblement les mêmes défis, y compris jongler avec des horaires instables pour trouver du temps pour s’entraîner. C’était très enrichissant de faire la compétition à des gens qui ont le même rythme de vie», dit-il.

S’il entend continuer son entraînement dans cette discipline, le policier n’envisage pas toutefois de poursuivre la compétition à d’autres niveaux.

«Ça en surprend toujours quelques-uns lorsque je leur dis que ça ne m’intéresse pas, mais j’ai déjà passé six années à jouer au football professionnel (il fut notamment secondeur intérieur pour les Blue Bombers de Winnipeg). Je veux que le Crossfit demeure une passion, pas que ça me mette de la pression sur les épaules», dit-il.

Qu’à cela ne tienne, il ne dit pas non à quelques compétitions de moindre envergure, ainsi qu’à un retour aux Mondiaux des pompiers et policiers dans deux ans. Ceux-ci auront alors lieu en Chine, puis deux ans plus tard à Amsterdam.

«Les destinations sont superbes, ça rend la compétition encore plus intéressante. Ça nous amène à voyager un peu, à visiter, ce que je me suis d’ailleurs permis de faire un peu en Californie», relate l’athlète.