Jérémie Jacob veut forcer la main des Sea Dogs

Jérémie Jacob est présentement un homme en mission.

Repêché au sixième tour par les Sea Dogs de Saint-Jean lors du dernier encan de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l’athlète âgé de 17 ans compte bien forcer la main des décideurs de l’organisation.

«Je veux à tout prix jouer pour les Sea Dogs l’an prochain, peu importe le rôle que l’on me confie. Je suis prêt à évoluer sur le quatrième trio ou même d’être retenu comme 13e attaquant de la formation. Je souhaite simplement faire partie de l’édition 2017», annonce-t-il.

D’ailleurs, Jacob a eu l’occasion de mettre son talent en valeur mercredi, alors qu’il enfilait l’uniforme des Sea Dogs afin de disputer une rencontre préparatoire face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Pour une première audition, le principal intéressé croit avoir livré une bonne performance.

«Ça s’est bien déroulé. J’ai utilisé ma vitesse et je me suis bien débrouillé dans l’ensemble. J’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de Kyle Ward, un vétéran de 20 ans, et Ben Reid, un athlète de 18 ans qui a été l’un des derniers joueurs retranchés en 2016. C’était vraiment plaisant de jouer avec eux ainsi que de me retrouver sur la même glace que des joueurs aussi talentueux que Joe Veleno et Cédric Paré.»

Lors de cette rencontre, l’Acadien a réalisé qu’il y a une marche considérable entre le midget AAA et le junior.

«Je dirais que les deux plus grandes différences se trouvent au niveau de la vitesse de jeu et de la rapidité de prise de décision. Aussi, tous les gars sont gros et explosifs à ce niveau. Dans le midget AAA, tu as plus de temps, mais ici tout se déroule à vive allure. C’est un ajustement pour une recrue au début.»

Le Dieppois a toutefois confiance en ses moyens. Il est prêt à tenir son bout face aux vétérans et relever le défi malgré son jeune âge. Après tout, il attendait cette chance depuis longtemps.

«Ça représente beaucoup pour moi. Je rêve d’évoluer dans cette ligue depuis que je suis jeune et je suis comblé d’avoir eu l’opportunité de goûter à cette expérience même s’il s’agissait uniquement d’un match préparatoire. Ce n’est toutefois pas fini, je compte bien faire perdurer le plaisir.»

Thomas Ashe retranché

De son côté, son collègue chez les Flyers de Moncton la saison dernière, Thomas Ashe, n’a pas eu la même chance.

L’aventure du défenseur âgé de 17 ans chez les Sea Dogs a pris fin abruptement mardi. Le grand gaillard qui avait participé au camp d’entraînement en 2016 a été secoué par cette nouvelle.

«Pour être honnête, ça m’a surpris. L’an dernier, j’ai eu un plus long parcours et l’équipe était beaucoup plus dominante à l’époque. Toutefois, ce n’est pas fini, je vais travailler encore plus fort cette année afin de devenir un meilleur joueur.»

L’Acadien se rapportera aux Ramblers de Amherst, de la Ligue de hockey junior A des Maritimes.

Il compte profiter de son séjour en Nouvelle-Écosse pour peaufiner ses habiletés défensives.

«Les dirigeants des Sea Dogs m’ont mentionné qu’ils auraient aimé voir un meilleur jeu défensif de ma part, donc je vais me concentrer là-dessus cette saison. Je vais m’assurer de garder mon jeu simple et de tenir la rondelle loin de notre filet. Je souhaite aussi être un bon meneur dans le vestiaire, même si je suis encore jeune.»

Thomas Ashe vient de vivre un échec, certes, mais ne croyez surtout pas qu’il compte s’apitoyer sur son sort bien longtemps. En fait, il juge que ce détour lui permettra de devenir un joueur encore plus redoutable dans le futur.

«Tout arrive pour une raison. J’ai plusieurs années devant moi, alors je ne lance pas la serviette. Je vais revenir l’an prochain encore plus affamé.»