Mayweather-McGregor soulève des passions jusqu’en Acadie

Floyd Mayweather Jr et Conor MacGregor, lors de la pesée officielle, vendredi. - Associated Press: John Locher

Un combat de boxe n’aura jamais fait couler autant d’encre.

D’un côté, nous retrouvons Floyd Mayweather, un boxeur âgé de 40 ans considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, et même de l’histoire de ce sport, qui n’a toujours pas connu la défaite en 49 duels.

Dans l’autre coin, l’Irlandais Conor McGregor, athlète d’arts martiaux mixtes (AMM), qui est détenteur du titre des poids légers de l’UFC. Ah oui, l’homme âgé de 28 ans n’a jamais pris part à un combat de boxe professionnel… ni même dans les rangs amateurs!

Après plusieurs mois d’animosité, les deux pugilistes pourront finalement régler leurs comptes, samedi, sur le ring de l’aréna T-Mobile à Las Vegas.

L’Acadie Bruno Lurette, qui a plusieurs combats de boxe et d’arts martiaux mixtes à son actif, est bien placée pour offrir son opinion. Selon l’homme âgé de 42 ans, Floyd Mayweather sera en mesure de maintenir sa fiche immaculée.

«Lorsque le combat a été annoncé il y a quelques mois, je ne donnais aucune chance à Conor (McGregor). J’ai vu qu’il était sérieux avec son entraînement, alors il a peut-être 10% de chances de gagner. C’est possible que Conor (McGregor) atteigne solidement son adversaire dans les premières rondes, mais si Floyd (Mayweather) reste dans sa zone, c’est impossible qu’il perde. Ce n’est pas le même sport.»

Selon le principal intéressé, l’expérience de l’Américain devrait avoir le dessus sur la fougue de l’Irlandais.

«Dans la AMM, on pratique la boxe, mais ce n’est pas comme un boxeur qui en fait de quatre à cinq heures par jours. La logique nous dit que Conor n’a pas eu assez de temps pour peaufiner sa technique avant le duel. C’est comme si j’allais me mesurer à Adonis Stevenson (un boxeur québécois champion du monde) dans trois mois. Je me ferais planter.»

Toutefois, il concède que Conor McGregor est déjà parvenu à déjouer les pronostics par le passé.

«Il est motivé. Souvent, on pensait qu’il était battu et il a gagné. Dans un combat, ce n’est pas toujours la logique qui l’emporte. Nous avons été témoins de surprises par le passé. On va voir samedi. Chose certaine, si Connor remporte ce duel, il sera considéré comme étant le plus grand combattant de tous les temps.»

Lurette ne déroge toutefois pas de sa prédiction initiale.

«Floyd va gagner en 10e ou 11e ronde parce qu’il va vouloir étirer le plaisir.»

Même discours pour Christen Savoie, détenteur du titre des poids moyens du groupe Élite 1 MMA Productions chez les professionnels, qui croit que Floyd Mayweather triomphera samedi.

«Si j’avais à mettre de l’argent sur ce combat, j’irais avec Floyd. Il va gagner par décision. Toutefois, il se pourrait aussi que McGregor atteigne solidement son adversaire avec sa puissante main gauche et qu’il tombe au tapis.»

Il est moins catégorique que Bruno Lurette quant à l’issue du duel.

«Conor McGregor a certainement une chance. Il possède quelque chose de spécial. Je le considère presque comme le nouveau Mohammed Ali. J’ai douté de lui lors de ces cinq derniers combats et il m’a fait ravaler mes paroles à chaque fois. Il croit beaucoup en lui et ceci peut lui permettre de causer une surprise».

«Il a l’avantage d’avoir 28 ans. Les deux sont très dépendants de leur timing et Floyd (Mayweather) est à l’âge où il ralentit un peu. Ça va certainement faire quelque chose d’intéressant.»

Personnellement, Christien Savoie n’est pas certain s’il serait prêt à accepter ce genre de défi.

«Mon attention est portée vers les AMM. Je boxe depuis l’âge de 17 ans et je suis conscient que je n’aurais pas de chance contre un boxeur professionnel. Je respecte beaucoup ce sport et je comprends qu’il y a des techniques qui ne fonctionnent pas dans cette discipline et vice versa.»