Jérémie Hébert obtient un poste chez le Drakkar

Jérémie Hébert se tenait debout dans le bureau de l’entraîneur et il ne savait pas trop quoi penser. Il se demandait s’il n’était pas en train de rêver ou s’il avait les deux patins dans la réalité. Ou un peu des deux. Mais non, il ne rêvait pas. Le joueur acadien venait d’entendre de la bouche de Martin Bernard qu’il allait bel et bien amorcer la saison 2017-2018 dans l’uniforme du Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ.

«Je ne savais même pas quoi dire. Je n’en croyais pas mes oreilles. Ils m’ont félicité et j’ai juste répondu “merci beaucoup”. Je leur ai dit que j’allais faire n’importe quoi pour rester avec eux le plus longtemps possible», relate le talentueux défenseur.

L’exploit est de taille si on considère le fait qu’il n’a même pas encore célébré ses 16 ans.

«Je suis terriblement excité. Je n’avais jamais cru jouer à Baie-Comeau cette saison. C’est un de mes gros rêves qui se réalise», suggère celui qui a été un choix de 6e tour (103e) de l’équipe de la Côte-Nord au repêchage de juin à Saint-Jean.

Le jeune Hébert ne devrait pourtant pas être surpris puisqu’il a connu un excellent camp. Il s’était d’ailleurs présenté à Baie-Comeau en pleine forme.

«J’ai essayé de me pousser le plus que je pouvais. Martin Bernard est un excellent entraîneur pour le conditionnement et pour le patinage. J’ai poussé et je n’ai jamais arrêté. Je pense que c’est ça qui m’a beaucoup aidé.»

Le patineur de Moncton estime que c’est un grand honneur de pouvoir patiner dans le circuit Courteau. Le jeune Acadien vivra donc des émotions intenses quand il se tiendra sur la ligne bleue du Centre Henry Leonard le 22 septembre, alors que l’Océanic de Rimouski sera en ville.

«Je ne peux pas encore y croire. Je suis extrêmement fier de moi d’avoir réussi à faire l’équipe. Je suis très excité de jouer dans la LHJMQ à 16 ans. Je ne sais même pas comment l’expliquer», souligne-t-il.

«La première chose à laquelle je vais penser, c’est à ma famille. Je sais qu’ils vont regarder le match à la télévision. Ils m’ont appuyé tout au long de mon parcours et je pense toujours à eux. La deuxième chose à laquelle je vais penser, c’est comment je vais jouer ce match-là», prévoit l’athlète de 5 pieds 6 pouces et de 165 livres.

Malgré sa petite taille et son manque d’expérience, Jérémie Hébert se dit convaincu de pouvoir aider le Drakkar dès cette saison. Le club a présenté un dossier de 26-32-10 en 2016-2017, bon pour le 13e rang au classement général du circuit Courteau.

«Je veux absolument leur apporter de l’offensive. Je ne suis pas le plus gros, mais je peux certainement les aider. Je travaille aussi avec l’entraîneur pour améliorer mon jeu défensif», explique-t-il.

Il sait qu’il devra également améliorer son tir frappé.

«J’ai toujours voulu avoir un bon lancer de la pointe. C’est important pour un défenseur à ce niveau. C’est une chose sur laquelle je veux travailler durant la saison.»

Et si tout ne se déroule pas comme prévu sur la Côte-Nord, le défenseur acadien n’aura aucune objection à revenir avec les Flyers de Moncton, dans le midget AAA.

«Ça dépend de ce qu’ils vont me dire et des raisons qu’ils vont me donner. Mais je vais certainement le prendre comme un point positif. S’ils me retournent avec les Flyers, je me battrai pour ma place avec l’équipe la saison prochaine.»

Mais pour le moment, Jérémie Hébert peut vivre pleinement son rêve.

Il l’a bien mérité.

«Nous sommes vraiment heureux pour Jérémie» – John DeCourcey, entraîneur des Flyers de Moncton

On pourrait croire que John DeCourcey était furieux quand il a appris qu’il allait devoir se passer de son meilleur défenseur pour la saison 2016-2017. Mais ce serait bien mal connaître l’entraîneur des Flyers de Moncton.

«Nous sommes vraiment heureux pour Jérémie. Le but ici est de fournir le plus de joueurs possible à la LHJMQ. C’est vrai qu’on s’attend habituellement à ce qu’un jeune âgé de 16 ans nous revienne pour une autre saison. Il aurait sans aucun doute été un joueur dominant dans le midget», reconnaît-il.

Mais pas question de bougonner chez les Flyers. Avec six joueurs repêchés en juin, la direction de l’équipe savait très bien qu’elle en perdrait quelques-uns.

«Son départ laisse un grand trou, mais en même temps, ça va donner la chance à un autre jeune de se faire valoir et d’avoir un plus grand rôle avec nous.»

John DeCourcey n’est pas surpris des succès de son ancien défenseur au niveau supérieur.

«Jérémie est tout un patineur et il manie très bien la rondelle. C’est le genre de gars qui se présente tous les soirs pour compétitionner et qui travaille toujours fort. Il veut devenir un joueur de hockey et il fait preuve d’une discipline exemplaire.»

Sauf que l’entraîneur mentionne aussi que le jeune Hébert ne pourra pas s’asseoir sur ses lauriers au cours des prochaines semaines.

En fait, pour lui, le travail ne fait que commencer.

«C’est toujours un défi de jouer à ce niveau à seulement 16 ans et il devra travailler sur son jeu pour conserver son poste. Ce sera une bataille quotidienne pour lui, mais il a connu un excellent camp. Je pense qu’il a été une belle surprise pour le Drakkar.»

John DeCourcey souhaite maintenant qu’une verte recrue fasse la même chose au camp de son équipe qui débute vendredi au Centre Superior Propane de Moncton.