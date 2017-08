Les Wildcats ne gardent pas Francis Thibeault

Se faire retrancher d’une équipe de la LHJMQ, ce n’est jamais facile à prendre. Se faire retrancher alors qu’on a passé toute la saison précédente dans le junior majeur, c’est encore plus difficile à avaler.

Francis Thibeault pensait bien avoir fait tout ce qu’il avait à faire pour survivre au vent de changement qui souffle sur les Wildcats de Moncton cette saison.

Mais le tsunami a finalement emporté le patineur acadien, qui fait partie du dernier groupe de 12 joueurs retranchés dimanche.

«Ce n’est jamais facile à apprendre. Ce n’est jamais ça qu’on veut entendre. Je m’en attendais un peu, mais c’est quand même une surprise», raconte l’athlète originaire de Campbellton.

«Je pense qu’ils veulent rajeunir l’équipe et ils veulent tout changer. C’est sûr que mon âge ne m’a pas aidé.»

Thibeault affirme qu’il n’a aucun regret en quittant les Wildcats. Il a laissé son coeur sur la glace.

«Je suis arrivé au camp prêt et en forme. Ils ne m’ont certainement pas coupé parce que je n’étais pas en forme. C’est juste qu’on était trop de gars à la défense. J’ai tout donné ce que j’avais à donner.»

Le patineur âgé de 19 ans n’a pas pour autant mis une croix définitive sur le circuit Courteau.

«Je n’ai pas encore fermé la porte à la LHJMQ. Ils ont jusqu’à lundi midi pour m’échanger, et après ça, je serai agent libre. On va prendre les appels et on va regarder les options», explique-t-il.

Si ça ne fonctionne pas, Thibeault pourrait retourner avec les Tigres de Campbellton, dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

«Quand on arrive à 19 ans, c’est aussi le temps de penser aux études. On va jaser de tout ça et on va essayer de prendre la meilleure décision pour moi. J’ai joué là l’an passé et j’ai adoré ça.»

Et comme il est déjà inscrit à l’Université de Moncton, les Aigles Bleus demeurent également une avenue possible pour lui.

«C’est une autre option. Mais je sais que ce serait difficile à 19 ans de faire ma place. Ils ont déjà six défenseurs qui reviennent. Mais je n’ai pas fermé la porte. C’est sûr que si je joue mes deux dernières années junior, je serais mieux placé.»

L’entraîneur Darren Rumble affirme avoir eu un pincement au coeur quand il a dû apprendre au joueur acadien qu’il ne faisait plus partie des plans de l’équipe.

«Le plus difficile est de tuer leur rêve. C’est la partie la plus pénible de notre travail. Si quelqu’un vous dit que c’est facile de retrancher des joueurs, il ment», assure-t-il.

«Francis n’a rien fait de mal. C’est seulement que nous avons des joueurs plus jeunes et meilleurs que lui en défensive. Je l’adore comme personne, mais on doit penser au développement de l’équipe.»

Pas moins de 16 nouveaux visages chez les Wildcats

La direction des Wildcats de Moncton avait promis des gros changements cette saison et elle a tenu promesse.

Le défenseur acadien Francis Thibeault, ainsi que les attaquants Derek Dicaire, Logan Johnston et Charles Taillon, de même que l’arrière Conor Senken ont tous plié bagage, même s’ils avaient un poste régulier avec l’équipe en 2016-2017.

À ce groupe, il faut ajouter les noms du gardien Alec MacDonald, du défenseur Conor McCluskey ainsi que des attaquants Casey Fox, Adam Zimmerman, Mathieu Boulianne, Mark Rumsey et Jacob Stewart, tous retranchés.

Avec cette dernière vague de coupures, les Wildcats se retrouvent avec un alignement final de 24 joueurs, soit deux gardiens sept défenseurs et 15 attaquants.

C’est donc dire que 16 nouveaux joueurs feront partie de l’équipe en 2017-2018, soit le gardien Mark Grametbauer, les arrières Nicholas Welsh, Olivier Desjardins, Jack Wieringa, Jacob Arsenault, Jack Tucker et Jaxon Bellamy, ainsi que les attaquants Liam Dunda, Riley MacRae, Brady Pataki, Colton McKenna, Brodie MacArthur, Daniil Kuzman, Anderson MacDonald, Jacob Hudson et Jakob Pelletier.