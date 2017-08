Les Aigles Bleus embauchent un gros morceau… pour 2018-2019

Lors de son embauche en mai, le mandat principal de Jean-François Damphousse était de rebâtir le programme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, qui semblait à la déroute depuis quelques années.

Il a fait un pas de plus dans la bonne direction, lundi, avec l’acquisition d’un joueur qui devrait faire le bonheur de bien des gens dans les gradins de l’aréna Jean-Louis Lévesque à partir de la saison 2018-2019.

En Maxime St-Cyr, les Aigles Bleus ajoutent une arme offensive redoutable, comme en témoignent ses 54 filets en 68 rencontres lors de sa dernière campagne dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec le Drakkar de Baie-Comeau en 2014-2015. En quatre saisons dans le circuit Courteau, l’attaquant originaire de Saint-Charles, au Québec, a amassé 203 points en 264 matchs.

«J’avais d’autres offres, mais j’ai discuté longtemps avec la direction et je pense qu’il s’agit de la meilleure avenue pour moi. Jean-François Damphousse a beaucoup de contacts et cela a pesé dans la balance. Je viens à Moncton afin de compléter un baccalauréat, mais mon but est aussi de gagner ma vie avec le hockey après mon parcours à l’université. Les conditions chez les Aigles Bleus me permettront de réaliser cet objectif.»

Uniquement l’an dernier, l’athlète âgé de 23 ans a évolué pour pas moins de cinq formations, soit le Thunder de Wichita, les Rabbits de Greenville Swamp et les Admirals de Norfolk dans la East Coast League (ECHL), ainsi que les Ice Flyers de Pensacola et les Rivermen de Peoria dans la Southern Professional Hockey League (SPHL). Ces nombreux déplacements ont joué un facteur important dans sa décision de joindre le circuit de hockey universitaire de l’Atlantique.

«Ça n’a pas été une année facile. Plusieurs facteurs ont causé mes insuccès, mais c’est certain que le fait de me faire chambouler d’une ville à l’autre et de ne pas avoir de poste assuré a joué dans la balance. Je réalisé qu’il était important d’avoir un plan B dans la vie. Après l’obtention de mon diplôme, je vais pouvoir retourner au niveau professionnel avec la tête vide, car je vais avoir une porte de sortie dans le pire des cas.»

L’étudiant en administration des affaires ne pourra jouer pendant la saison 2017-2018, puisqu’il a évolué chez les professionnels l’an dernier. Toutefois, il est déjà bien conscient de ce qu’il pourra apporter à sa nouvelle formation dès l’année prochaine.

«Ma force est mon jeu offensif. Je n’ai pas besoin de beaucoup d’espace devant le filet pour marquer. De plus, je suis un grand travaillant qui se présente dans chaque match.»

Etienne Rouleau, coordonnateur du recrutement chez les Aigles Bleus, a eu un rôle important à jouer dans l’acquisition du rapide attaquant.

D’ailleurs, il croit que Maxime St-Cyr cadre parfaitement avec l’identité que le nouveau groupe de direction des Aigles Bleus tente de bâtir.

«Les Aigles Bleus ont toujours présenté des formations qui travaillaient d’arrache-pied. Donc, nous tentons de greffer à notre alignement des gars qui ne joueront pas pour les statistiques personnelles, mais pour le bien de l’équipe. Nous cherchons des athlètes qui seront fiers d’endosser l’uniforme des Aigles Bleus à toutes les rencontres. Maxime possède toutes ces caractéristiques et il aura un rôle important à jouer dans l’implantation de cette mentalité dans le vestiaire.»