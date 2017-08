Baseball midget: un autre championnat pour les Mudcats

Il y a eu un peu de tout dans le match entre les Mudcats du Grand Moncton et les Royals de Fredericton dimanche soir au parc Kiwanis. On a eu droit à des escarmouches, des feintes non réglementaires, des décisions controversées, des expulsions et une bonne dose de suspense. On a aussi eu un championnat provincial, alors que l’équipe de Mike Donahoe a signé une victoire de 5 à 4 pour remporter le titre de la Ligue de baseball junior du Nouveau-Brunswick.

Après les deux premières rencontres à sens unique de la finale, un peu tout le monde attendait un balayage facile. Sauf que les Royals n’avaient pas l’intention de s’effacer aussi rapidement et ils ont donné tout un match à leurs rivaux.

Un optionnel de l’Acadien Shawn Bartley en fin de sixième manche a fait la différence et c’est son frère Ryan qui a mis fin au match avec un retrait sur des prises.

Les joueurs des Mudcats se rassemblent après leur victoire. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Les joueurs des Mudcats célèbrent leur titre provincial. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette Jérémie Arseneau, Nick Hébert, Ryan Bartley, Shawn Bartley et Jesse Malone, des Mudcats. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Pour les Mudcats, il s’agissait d’un troisième championnat du Nouveau-Brunswick de suite. Dans le cas de Mike Donahoe, c’était également son dernier. Le gérant a confirmé après la rencontre qu’il tirait sa révérence après une carrière d’entraîneur de plus de 35 ans.

«Je vis des émotions contradictoires. Je suis heureux de gagner, mais c’est terminé pour moi. C’était mon dernier match dans le baseball junior», annonce-t-il avec une voix chancelante.

«J’ai eu une belle carrière, mais je suis fatigué et je veux faire autre chose de mes temps libres. Il est temps de passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Je n’ai aucun regret.»

Mike Donahoe quitte avec un total de sept titres provinciaux à différents niveaux. L’entraîneur a salué le travail du grand architecte du programme des Mudcats, le regretté Paul Melanson.

«J’ai mis le programme des Mudcats sur pied avec Tubby (Paul Melanson) il y a trois ans et il faut remercier l’homme qui est sur cette affiche au champ centre. Il avait une vision d’unir les trois communautés (Moncton, Dieppe et Riverview) et nous l’avons réalisée avec succès.»

Un peu plus loin, l’Acadien Shawn Bartley savourait le moment.

«C’est fantastique. Il n’y a rien de mieux que de battre Fredericton en finale pour une deuxième année de suite»», raconte le numéro 67.

Le voltigeur met un point final à sa carrière junior avec le point produit victorieux et un titre provincial devant ses parents et amis.

«Je ne pouvais pas demander plus. Je me disais avant le match que j’allais tout laisser sur le terrain. Je ne voulais pas finir ma carrière junior en pensant que j’aurais pu en faire plus.»

Kyle Donahoe en est un autre qui jouait son dernier match avec les Mudcats.

«On a bâti quelque chose de bien ici avec les Mudcats depuis quelques années», mentionne celui qui remportait un quatrième championnat provincial de suite (si on compte le dernier dans le midget).

«Je déteste le dire, mais ça fait du bien de battre Fredericton en finale. Mais ils nous ont donné une bonne bataille. C’est incroyable de terminer ma carrière junior avec un championnat, avec mon père en plus.»

La victoire signifie également que les Mudcats vont représenter le Nouveau-Brunswick au championnat canadien junior de 2018, qui sera présenté en Ontario.