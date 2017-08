Baseball senior canadien: l’argent pour le N.-B. à Victoria

L’équipe du Nouveau-Brunswick, représentée par les Royals de Fredericton, a remporté la médaille d’argent lors des championnats canadiens de baseball senior dimanche à Victoria, en Colombie-Britannique. C’est donc avec une médaille au cou que quatre joueurs des Fisher Cats de Moncton rentrent au bercail.

La N.-B. a perdu 5 à 3 contre la formation hôtesse en finale. La seule conquête du titre canadien senior d’une équipe de Moncton remonte à 2006.

Justin Cormier, Mike Ivey, Sam Lund et Serge Vautour ont quitté Victoria avec le coeur en fête et la tête pleine de souvenirs.

Pour le jeune Cormier, il s’agissait d’une troisième participation de suite au tournoi canadien (deux avec Fredericton et une avec Charlottetown), mais d’une toute première médaille.

«On savait qu’on avait une équipe de calibre de championnat et on l’a prouvé tout au long de la semaine», exprime le joueur âgé de 24 ans.

«On a produit plein de points toute la semaine. On avait plusieurs légendes de la ligue du Nouveau-Brunswick avec nous, des gars comme Mike Washburn, Dave Barr, Kris Keating et Mike Ivey.»

Comme le reste de ses coéquipiers, l’Acadien a été soumis à un horaire presque militaire depuis jeudi, avec sept rencontres en l’espace de quatre jours.

«C’est difficile sur le corps, mais c’était quand même vraiment plaisant. On a eu plusieurs chances de produire des points en finale, mais on a manqué d’opportunisme. C’est ça qui nous a coûté la médaille d’or», affirme-t-il.

Même si les Royals sont habituellement les ennemis jurés des Fisher Cats, Cormier ne l’a jamais senti durant la semaine de compétition.

«C’est tout un honneur de se faire demander de venir jouer au tournoi national avec n’importe quelle équipe. On représente toujours notre province. Rendu à ce point-ci, on joue vraiment pour le Nouveau-Brunswick et pas pour la ville de Fredericton», explique le joueur de champ intérieur.

«Les gens des Royals nous ont fait sentir comme si on faisait partie de l’équipe dès le début de la semaine. C’était vraiment toute une expérience.»

On dit habituellement que la médaille d’argent est amère (parce que c’est la seule qu’on perd), mais Justin Cormier ne l’entend pas du tout de cette façon.

«Ce n’est pas la médaille d’or, mais en même temps, c’est tout un accomplissement. Si tu m’avais dit au début de la semaine que je remporterais une médaille d’argent, j’aurais été très content.»

Cormier et ses trois coéquipiers des Fisher Cats n’auront pas le temps de chômer puisque Moncton amorce les séries jeudi soir, en accueillant les Islanders de Charlottetown au parc Kiwanis.