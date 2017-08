La deuxième fois aura été la bonne pour Adam Boucher

Adam Boucher n’est pas quelqu’un qui s’apitoie sur son sort bien longtemps.

Après avoir échoué lors de sa première tentative, le dynamophile de Shippagan a finalement réussi à mettre la main sur un précieux laissez-passer qui lui permettra de participer au prestigieux Arnold Schwarzenegger Festival de Columbus, aux États-Unis, en mars.

Quelques mois plus tôt, alors qu’il tentait de se signaler lors des qualifications présentées à Columbus, l’Acadien avait vécu un week-end pour le moins difficile. En résumé, un vol annulé, un autre manqué, une valise perdue et très peu d’heures de sommeil. Arrivé sur les lieux, il a aussi eu à composer avec une surface molle, ce qui réduisait son efficacité lors de l’épreuve de flexion des jambes (squat). Au final, il était reparti à la maison avec le moral dans les talons et les mains vides.

La route a été beaucoup moins sinueuse à Paducah, au Kentucky, le 12 août. Boucher s’est alors hissé au deuxième rang chez les moins de 275 livres grâce à des levées de 744 livres en flexion des jambes (squat), 501 livres au développé couché (bench press) et 722 livres au soulevé de terre (deadlift). Le total des trois épreuves – 1967 livres – a été suffisant pour atteindre le minimum exigé de 1935 livres.

«C’est un soulagement et un stress de moins. J’ai finalement atteint mon but, ce qui est la beauté de la chose.»

Le principal intéressé ne souhaitait pas revivre un cauchemar similaire à la première fois. Afin de minimiser les risques, il a utilisé un moyen de transport différent, même si ceci nécessitait un nombre impressionnant d’heures passées derrière le volant.

«J’ai conduit 29 heures en deux jours, soit 1200 kilomètres la première journée et 1700 kilomètres la deuxième. Je voulais à tout prix éviter les problèmes de bagages et les délais à l’aéroport.»

Adam Boucher devient donc l’un des premiers Néo-Brunswickois de l’histoire à se qualifier pour ce rassemblement qui accueillent les meilleurs athlètes du globe. Il souhaite d’ailleurs que cet accomplissement incite les autres dynamophiles de la province à suivre ses traces.

«C’est une fierté pour moi. Souvent, dans la Péninsule acadienne, si quelqu’un brise la glace, ça encourage les autres à suivre le pas. Il y a beaucoup de potentiel dans la région, mais les gens ne sont pas toujours portés à sortir du Nouveau-Brunswick ou des provinces maritimes. J’espère qu’ils seront maintenant motivés à performer au niveau supérieur.»

L’Acadien demeure prudent dans ses objectifs quant aux résultats souhaités lors du Arnold Schwarzenegger Festival.

«Je reste réaliste. Je suis conscient que je peux bien performer, mais je ne m’attends pas à un podium. Toutefois, un top 3 représenterait la cerise sur le sundae. Cependant, j’y vais pour acquérir de l’expérience et pour me dire que j’ai réussi.»

Il croit aussi que sa présence à cette classique lui ouvrira des portes.

«Ma présence me permettra peut-être d’aller en Europe ou ailleurs dans le monde. Il se peut aussi que des commanditaires s’associent avec moi. Ceci m’offrirait la chance de performer dans d’autres évènements d’envergures et de voyager. En somme, l’avenir s’annonce certainement intéressant.»

Boucher, qui s’envolera pour l’Alberta sous peu en raison du travail, aura l’occasion d’épater la galerie une fois de plus le 3 septembre, alors qu’il sera en action à Tracadie. L’athlète de 5 pieds 10 pouces et de 260 livres troquera son chapeau de dynamophilie pour celui d’homme fort cette fois-ci.

«Un circuit canadien de compétitions d’hommes forts s’est développé depuis trois ans et j’ai toujours été intéressé par cette discipline. Je vais tenter ma chance à Tracadie et voir comment je me débrouille. Je songe à me tourner vers ce sport, alors je vais en faire l’essai pour une première fois.»