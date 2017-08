Quand on dépoussière Yogi Berra…

«It’s not over ‘til it’s over!», que l’on pourrait traduire succinctement par «ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini», a certes été la phrase la plus célèbre du non moins célèbre Yogi Berra. Une vérité qui s’applique parfaitement aux sports de balle, parmi les rares à ne pas être embêtés par des contraintes de temps. Une vérité qu’une équipe dépoussière du livre des citations marquantes de temps à autre.

Prenez le cas des Most Wanted de Dieppe-Moncton, par exemple.

Une bonne formation composée de joueurs de la région du Grand Moncton, en plus que quelques-uns de la Péninsule acadienne, bien ficelée par son joueur-entraîneur René Savoie.

Une équipe qui avait remporté ses trois premiers matchs du championnat provincial de balle molle orthodoxe, présenté à la mi-août à Moncton.

Une équipe qui a une fois de plus démontré que la célèbre maxime du grand receveur étoile et gérant des Yankees de New York n’était pas du chiqué.

Petite parenthèse ici: la balle molle orthodoxe, selon Softball Canada, se joue avec un lancer par en-dessous, sans moulinet, de la part du lanceur.

C’est la finale du championnat. Le TC Swat de Moncton mène 8 à 4 et les Most Wanted ne sont plus qu’à trois retraits de leur laisser repartir avec le titre provincial. C’était dans la poche, semble-t-il.

Eh bien non. Le bâton commence à trouver la balle, comme on dit dans le milieu. Un coup sûr. Un autre. La balle a des yeux et évite les gants adverses. Un à un, les coureurs contournent les sentiers et croisent le marbre.

L’impensable se produit.

À la fin de leur tour au bâton, les Most Wanted ont pris les devants 11 à 8, grâce à une poussée spectaculaire de sept points. De retour sur le losange en défensive, ils font un-deux-trois. Le match est terminé. Les Most Wanted sont champions provinciaux.

«Le bâton a parlé», n’a pu que résumer, non sans une teinte de fierté dans la voix, René Savoie, pour qui il s’agissait d’un troisième titre du Nouveau-Brunswick en quatre ans.

«Nous avons tiré de l’arrière pendant tout le match, mais nous avons refusé de baisser les bras. Nous avons placé les bons joueurs au bâton au bon moment et ça été un effort collectif extraordinaire. Cette victoire a été doublement spécial pour moi, car en plus d’avoir formé cette équipe, nous avons pu revenir de l’arrière à notre dernier tour au bâton. C’était la cerise sur le sundae», a expliqué le pilote, qui a affirmé devoir une fière chandelle à ses adjoints Yves Roussel et Dany Chiasson.

Malheureusement, cette belle histoire va s’arrêter là, car il n’y aura pas de championnat de l’Est canadien de balle molle orthodoxe cette année, faute d’intérêt de cinq des six provinces concernées.

«C’est malheureux, n’a pu s’empêcher de mentionner René Savoie. Nous aurions représenté avec fierté le Nouveau-Brunswick. Il fallait au moins l’engagement de trois des six provinces, mais seul la nôtre voulait ce championnat. Pour nous tous des Most Wanted, c’est une grosse déception. C’aurait été très agréable d’y aller.»

Il ne reste plus que les séries de leur ligue locale de balle molle, à Dieppe. Et devinez qui les Most Wanted affronteront, en demi-finale: le TC Swat… qui voudra certainement leur faire ravaler Yogi Berra et sa célèbre expression!

Non, ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini.