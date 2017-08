Une saison parfaite dont on se souviendra longtemps

Dans plusieurs années, les joueurs qui ont fait partie du FC Péninsule 2 U-12 cet été se réuniront dans d’émouvantes retrouvailles et se souviendront, non sans une grande dose de fierté et assurément un brin de nostalgie, des meilleurs moments de leur saison 2017. Une saison parfaite où ils ont remporté 24 victoires et qui s’est soldée par un titre de champions provinciaux.

Dans ce groupe qui lèvera son verre à ces grands moments, il y aura leur entraîneur qui les a menés jusqu’au sommet: Marcel Marsh.

«C’est ma 30e année de coaching et connaître une saison parfaite ne m’était jamais arrivé. En fait, c’est un exploit très rare. À leur âge, ils vont tourner la page rapidement, mais avant le championnat provincial, je leur ai dit qu’ils pouvaient être fiers de leur été, peu importe le dénouement. Ce qu’ils ont réalisé, ils vont continuer à en parler dans 10, 15 ou 20 ans, c’est certain.»

Champions de la Ligue de Nord de soccer masculin U-12 après une victoire à sens unique de 8 à 0 sur le Restigouche en finale. Champions d’un gros tournoi à Moncton face à des formations de calibre AAA. Et maintenant, champions du Nouveau-Brunswick après quatre gains en ronde préliminaire et un triomphe de 3 à 1 sur Dieppe en finale, en fin de semaine à Tracadie.

Comme année exceptionnelle, difficile, sinon impossible de demander mieux.

Selon Marsh, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce rendement, à commencer par l’engagement continu des joueurs, toujours présents aux entraînements – deux fois par semaine – et aux matchs. Il y a eu aussi l’esprit d’équipe et l’enthousiasme des jeunes, sans oublier leur compréhension d’un système de jeu assez complexe, ajoute-t-il.

«Ce que nous avons vécu cet été, c’est particulier à tous les points de vue. Ce n’est pas le premier championnat provincial que je gagne, mais c’est assurément le plus spécial. C’est vrai que c’est toujours plus facile quand tu gagnes, mais ce n’était pas seulement le fait de gagner qui a été unique, c’était tout ce qu’il a eu autour. Des jeunes dévoués, des parents extraordinaires, etc. Nous avions des joueurs de partout dans la Péninsule acadienne. J’espère que ça va donner le goût aux joueurs de la région de travailler fort et de croire qu’on peut réussir», souligne l’entraîneur.

Bien entendu, on ne remporte pas 24 rencontres sans disposer d’un peu de talent, tout de même. Et ça, Marcel Marsh le reconnaît d’emblée. Il a pu compter sur une excellente attaque, une défensive à toute épreuve et un gardien solide, peu importe l’adversité. En plus d’un certain Cédric Saint-Pierre, de Sainte-Rose, que le pilote considère comme le meilleur joueur de son groupe d’âge de la province, rien de moins, en raison de ses habiletés techniques et tactiques, mais surtout grâce à sa générosité hors pair sur un terrain de soccer.

«Le tournoi de Moncton est très gros et il regroupe des équipes du Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Maine. Nous y avons remporté tous nos matchs, dont la finale 3 à 1. Dans toute la saison, nous avons gagné par un écart de deux buts ou plus dans toutes nos parties, sauf deux par seulement un but. Dès les camps d’essai en mai, Jean-Louis Losier (son adjoint) et moi avions le sentiment qu’on pouvait faire quelque chose de bien, mais dominer autant nous a tous surpris. Oui, ça prend des joueurs, mais ça nécessite aussi un peu de chance. Les étoiles étaient alignées pour nous», avoue Marsh.