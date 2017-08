Baseball senior: «la série des perdants» pourrait surprendre

Baptisé «la série des perdants» par plusieurs, le duel Fisher Cats-Islanders pourrait en surprendre plusieurs. Même si Moncton et Charlottetown ont occupé les bas-fonds de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick cette saison, on parle quand même d’une formation qui a atteint la finale en 2016 et d’une autre qui a remporté le titre en saison régulière l’été dernier. Pas exactement des pieds de céleri.

Chez les Fisher Cats, on mentionne aussi que la médaille d’argent de quatre de ses joueurs (Justin Cormier, Sam Lund, Mike Ivey et Serge Vautour) au récent championnat canadien (avec les Royals de Fredericton) sera de nature à insuffler une bonne dose de confiance au groupe.

Tout comme les deux victoires acquises aux dépens des Islanders pour conclure la saison régulière 2017, fait remarquer le gérant Greg Hickox.

«Nous devons aborder les séries avec confiance. Les deux dernières parties nous ont montré qu’on peut vaincre les deux meilleurs lanceurs (Jordan Stevenson et Brodie MacDonald) des Islanders», explique-t-il.

«Nous n’avons jamais eu beaucoup de succès sur leur terrain, mais lors de l’avant-dernier match, Justin (Cormier) a lancé tout un match et cette victoire a été énorme pour nous.»

Ce gain mettait un terme à une séquence de sept revers de suite des Fisher Cats, mais plus important encore, il leur assurait l’avantage du terrain pour la première ronde des séries.

«Ce n’est jamais une bonne chose de terminer parmi les deux pires équipes de la ligue, mais la saison dernière nous a montré que si l’attaque peut se mettre en marche lors de la première série, tout peut arriver.»

Le plus gros point d’interrogation demeure le groupe d’artilleurs de l’équipe. Il y a Justin Cormier et Sam Lund, mais après, ça reste un gros coup de dés.

«Le fait que Josh Dennis peut lancer sans douleur est un signe très positif pour nous. Sans lui, nous aurions eu de nombreuses questions à nous poser à propos de notre personnel de lanceurs», mentionne Greg Hickox.

L’inter Tyler Walchuk pense que son équipe pourra répéter ses exploits de la saison 2016 en séries.

«Le fait d’avoir une partie à domicile de plus dans les séries est crucial. Je pense aussi que nous avons l’équipe la plus talentueuse de la ligue, même si on est l’une des plus jeunes. Nous avons un bon groupe de gars qui aiment jouer ensemble», affirme-t-il.

L’Acadien Justin Cormier est du même avis.

Selon lui, c’est le travail en défensive qui risque de faire la différence contre les Islanders.

«On doit bien jouer défensivement pour donner une chance à nos lanceurs de bien faire leur travail. Il y a des soirs où elle a été suspecte cette saison, mais je pense qu’on sera prêt jeudi soir. Et quand on regarde l’alignement, on voit qu’on a plein de bons frappeurs.»

Le droitier affirme que les Fisher Cats peuvent rêver au championnat provincial sans aucun complexe.

«Je l’ai répété toute la saison, c’est le groupe le plus talentueux que j’ai vu à Moncton.»

Les Fisher Cats ont rappelé quatre joueurs des Mudcats juniors pour les séries, soit Ryan Bartley, Jesse Malone, Jérémie Arseneau et Kyle Donahoe.

Le premier match de cette série quart de finale trois de cinq aura lieu jeudi soir au parc Kiwanis.