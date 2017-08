Un circuit de courses de ski à roulettes est créé

Pas encore de neige? Ça ne semble pas déranger outre mesure Ski de fond Nouveau-Brunswick, qui lance une première saison de courses de ski à roulettes. Et ça commence avec non pas une, mais deux épreuves en fin de semaine, à Tracadie.

Le ski à roulettes sert normalement pour l’entraînement hors saison des athlètes. Question d’ajouter un peu d’intérêt, l’organisation provinciale a décidé de préparer au moins quatre compétitions, peut-être cinq, avant que les fondeurs ne passent en mode hivernal.

Marc Leclair, directeur des événements chez Ski de fond NB, espère que cette tentative sera concluante car on aimerait bien en arriver à élaborer un circuit estival plus étoffé dès l’an prochain, avec la collaboration des clubs régionaux.

«Nous avions organisé une course l’an dernier à Saint-Louis-de-Kent et les jeunes avaient beaucoup apprécié. On voit aussi ce qui se passe avec l’essor du ski à roulettes à Ski de fond Canada. Pour nous, c’est une année d’essai qu’on espère continuer. On le fait pour promouvoir le ski à roulettes. Ça va motiver les jeunes à poursuivre et à intensifier leur entraînement, car ils aiment les courses», a-t-il expliqué.

Après Tracadie – où les épreuves sont organisées par le club Le Sureau Blanc -, il y aura un autre rendez-vous, le dimanche 10 septembre, au club Les Aventuriers de Charlo. La quatrième étape est programmée pour le samedi 14 octobre, au parc national de Kouchibouguac. Il est possible que Fredericton en organise une le week-end suivant.

«Nous allons offrir des médailles aux meilleurs de chaque catégorie, mais il n’y aura pas de classement cumulatif cet automne comme on le fait en hiver avec la Coupe Nouveau-Brunswick. Nous sommes cependant en discussion chez Ski de fond NB afin de savoir si on démarquera ou on cumulera le circuit de compétitions en ski à roulettes de celui sur neige l’an prochain», poursuit Marc Leclair.

Ce circuit s’ajoute à un horaire déjà très chargé pour Ski de fond NB cet automne. Il y aura notamment la tenue de quatre camps d’entraînement de l’équipe provinciale (9 et 10 septembre à Charlo, les 21 et 22 octobre à Fredericton, du 10 au 13 novembre sur neige au camp Laforêt de Montmorency au Québec, ainsi que le camp de Noël à Charlo, du 15 au 17 décembre), sous la direction de l’entraîneure Manon Losier, en plus de divers sessions de formation d’entraîneurs.

Ces camps et ces courses de ski à roulettes vont servir à mieux développer les jeunes athlètes néo-brunswickois, est convaincu Marc Leclair, dans une période fort importante en vue de former une équipe compétitive pour les Jeux d’hiver du Canada de 2019, à Red Deer, en Alberta.

Ski de fond NB fera connaître l’horaire de la saison 2018 de la Coupe NB en novembre.