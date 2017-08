De la force à l’état pur dimanche à Tracadie

Les gens qui se déplaceront au Centre des Deux Rivières de Tracadie, dimanche, auront l’occasion de se familiariser avec un sport qui ne cesse de croître en popularité. En effet, ils pourront rencontrer et voir à l’action les hommes et les femmes les plus forts des provinces maritimes. Ceux-ci tenteront de mettre la main sur le tout premier titre amateur provincial du Circuit d’hommes forts du Nouveau-Brunswick.

Au total, une vingtaine de concurrents sont attendus à cette compétition. Le promoteur de l’événement, Stéphane Gauthier, a déjà hâte de voir à l’œuvre ces passionnés de la force brute.

«Nous aurons des athlètes provenant de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Nous pourrons aussi compter sur la présence de plusieurs Acadiens, notamment Adam Boucher, Shane Gallant et Joey Lavallée. En somme, la journée s’annonce excitante.»

Les spectateurs pourront assister à des dépassements physiques hors du commun de la part des participants. Les épreuves du lever du billot, de la marche du fermier et du lancer du poids représentent quelques défis colossaux auxquels les hommes et les femmes devront se soumettre lors de cette journée.

Les hommes devront aussi soulever un véhicule, tandis que les femmes tenteront de faire la même chose, mais cette fois-ci avec un VTT.

Stéphane Gauthier souhaitait présenter ce genre de concours au Nouveau-Brunswick depuis bien longtemps. D’ailleurs, il se réjouit à l’idée d’offrir la chance aux athlètes de la province de se mettre en valeur.

«Dans la province, on a beaucoup de potentiel, mais on manque de visibilité. Nous avons le talent, mais il est difficile de se rendre au niveau supérieur, car nous manquons de ressources pour développer nos athlètes correctement. Nous croyons que cette compétition permettra de mettre les bases pour un futur prometteur dans l’univers des hommes forts.»

Les deux personnes – hommes et femmes – qui termineront en tête dans chacune des catégories de poids obtiendront automatiquement un laissez-passer pour les Championnats nationaux amateurs du Canada, qui auront lieu pour la première fois dans l’Est du pays, plus précisément au Centre régional K.C. Irving de Bathurst, le samedi 23 septembre.

«Il y avait deux villes dans la course, soit nous et Toronto. Au final, les décideurs ont choisi de venir dans notre région afin de favoriser le développement de ce sport dans l’Est du pays.»

«Nous présenterons donc une centaine d’athlètes provenant des quatre coins du Canada. Nous allons peut-être devoir attendre un autre dix ans avant de voir cette compétition revenir dans notre province, alors c’est un rendez-vous à ne pas manquer. De plus, Grant Connors, le champion de l’Atlantique chez les professionnels, sera en démonstration le vendredi.»

Shane Gallant en pleine confiance

L’Acadien Shane Gallant sera l’un des Acadiens à surveiller à Tracadie.

L’athlète âgé de 26 ans est en pleine confiance présentement, après avoir remporté la première compétition d’amateurs du Circuit des hommes forts du Canada.

«Ce sera ma cinquième compétition depuis mes débuts dans cette discipline. Je suis maintenant plus expérimenté et mes performances ne cessent de s’améliorer avec le temps.»

Il a d’ailleurs des objectifs bien précis pour ce rendez-vous.

«Je souhaite terminer en première position chez les plus de 122 kilos. Ce n’est pas tout. J’ai comme objectif de compléter l’épreuve de la marche du fermier en moins de 30 secondes. Aussi, j’aimerais atteindre une charge de 305 livres au lever du billot et obtenir cinq répétitions lors du soulevé de la voiture.»

Pour lui, mettre la main sur un titre provincial justifierait toutes les heures passées dans la salle d’entraînement.

«Le sport d’hommes forts, c’est ma passion et ça représenterait beaucoup pour moi de triompher. C’est un objectif que je vise depuis maintenant plusieurs années et j’ai travaillé de façon acharnée afin d’atteindre ce niveau. C’est le temps de voir mes efforts être récompensés.»