«Je suis l’homme le plus fort de la province» – Joey Lavallée

«Il n’y a personne d’autre au Nouveau-Brunswick qui peut lever ce que je peux lever. Je suis l’homme le plus fort de la province.»

Le Québec a eu Louis Cyr et Hugo Girard, l’Acadie a Joey Lavallée.

L’athlète âgé de 20 veut devenir l’homme le plus fort du Canada, rien de moins.

Celui qui prendra part au premier Championnat provincial d’hommes forts en fin de semaine à Tracadie peut lever 380 livres à l’épaulé jeté.

Les spectateurs risquent donc d’en avoir pour leur argent en regardant la vingtaine de compétiteurs et de compétitrices qui seront sur place.

«Je vais me mesurer à mon partenaire d’entraînement, Shane Gallant. Ça va être moi et lui, un contre l’autre. On est deux super poids lourds et ça va être la grosse affaire», affirme le colosse de 6 pieds 2 pouces et de 330 livres.

Joey Lavallée s’entraîne à raison de cinq à six fois par semaine avec des charges surhumaines. – Gracieuseté

«J’aimerais éventuellement compétitionner contre Jean-François Caron et Jimmy Paquet, les deux meilleurs au Canada», ajoute-t-il.

Pour atteindre son objectif, le géant acadien se retrouve dans le gymnase cinq ou six fois par semaine, à raison de trois heures par session. Il doit également suivre une diète stricte. Pas de sucre, mais beaucoup de carbohydrates et de protéines.

Et pour ceux qui se posent la question, Joey Lavallée ne prend aucune substance pour l’aider à lever ces charges presque inhumaines.

«Je suis clean et j’aime ça de même. Présentement, ça va bien sans ça. Je ne dis pas que je n’en prendrai jamais, mais pour l’instant, je suis 100% clean.»

Il faut dire que l’ancien joueur de football est une force de la nature. D’ailleurs, tout le clan Lavallée possède le même gêne herculéen.

Son frère Charles est un joueur de ligne offensive recrue avec les Mounties de l’Université Mount Allison. Les deux ont d’ailleurs évolué ensemble chez les Olympiens de l’école l’Odyssée de Moncton.

«Le côté athlétique du football m’aide beaucoup, surtout dans des épreuves où je dois ramasser des sacs ou des choses comme ça et courir avec», mentionne le sympathique colosse.

Et comme il se produira devant ses parents et amis à Tracadie, Joey Lavallée ne manquera pas d’encouragements.

«C’est de la grosse motivation. Il y a plein de monde qui va venir me voir à l’oeuvre. Il va aussi y avoir des gars de mon gymnase. On est tous comme une grande famille avec la même passion. On aime se pousser et s’entraider.»

Même s’il est seulement âgé de 20 ans, l’homme fort est déjà un vétéran de ce genre de compétitions.

«C’est un gars au gymnase qui m’a suggéré de faire de la dynamophilie quand j’avais 15 ans. Il m’a dit que j’avais le potentiel pour devenir un compétiteur et c’est ce qui est arrivé», raconte-t-il.

«J’aime l’adrénaline et battre tout le monde. C’est un peu le même genre de sensation que le football.»

À Tracadie, Joey Lavallée promet à ses admirateurs de monter sur la plus haute marche du podium.

«Je pense que j’ai une bonne chance! De la confiance, j’en ai plein!»