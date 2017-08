Le boxeur David Whittom est sorti du coma

David Whittom (culottes rouges) menait aux points contre Gary Kopas (culottes vertes) au 10e et dernier round du combat de championnat des mi-lourds de la Canadian Professionnal Boxing Council, le 27 mai, à Fredericton. - Archives

David Whittom n’a pas encore dit son dernier mot. Le boxeur originaire de Saint-Quentin est sorti du coma dans lequel il était plongé depuis le 27 mai.

Sauf que la famille mentionne que les progrès sont minimes. On le dit alerte, mais il est toujours non réceptif.

«Il n’est plus considéré dans le coma, mais il n’est pas encore conscient. Il ne peut pas communiquer, explique son demi-frère, Éric Moffat. Le cerveau, c’est très complexe. C’est le cerveau lui-même qui va décider. Chaque cerveau fonctionne de sa propre façon. Chaque cas est différent.»

Si la famille se garde bien de sauter de joie, on accueille les progrès avec soulagement et optimisme.

«Il n’y a pas de nouvelle majeure, mais il y a du progrès. On ne peut pas encore dire s’il va s’en sortir, mais on a toujours de l’espoir», ajoute le coordonnateur du marketing et des événements spéciaux à l’Université St.Thomas de Fredericton.

«Les physiothérapeutes essaient de lui faire bouger ses muscles. Mais nous sommes encore en période d’attente», mentionne également le demi-frère de David Whittom.

Rappelons que le boxeur qui demeurait à Québec a été mis K.-O. au 10e round d’un combat face à Gary Kopas, le 27 mai au Centre Aitken de Fredericton.

Au moment de l’arrêt du combat (à 37 secondes de la fin), deux des trois juges plaçaient Whittom en avance aux points sur son opposant de la Saskatchewan dans ce combat pour le titre canadien des mi-lourds de la Canadian Professionnal Boxing Council.

Après de longues minutes dans le ring, Whittom a finalement quitté l’enceinte par ses propres moyens, en compagnie des médecins.

Ce n’est que plus tard dans la soirée qu’il a commencé à ressentir des étourdissements et des nausées.

Il s’est rendu à l’hôpital de Fredericton, ou son état s’est rapidement détérioré.

On l’a immédiatement transporté à l’hôpital de Saint-Jean, où il a subi une intervention chirurgicale pour soulager la pression sur son cerveau. Il était depuis branché à un respirateur et plongé dans le coma.

L’athlète âgé de 38 ans avait indiqué à ses proches qu’il s’agissait du dernier combat de sa carrière.

Gary Kopas a accueilli la nouvelle avec le sourire.

«Je suis très heureux de voir qu’il y a du progrès. C’est une très bonne nouvelle», a-t-il mentionné.