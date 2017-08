Marc-André Lecouffe: de fan à… joueur du Titan!

Marc-André LeCouffe attendait ce moment depuis sa plus tendre enfance. Le hockeyeur originaire de Tracadie pourra enfin endosser l’uniforme du Titan d’Acadie-Bathurst cette saison, après avoir raté son premier rendez-vous l’an dernier.

Après des passages en Ontario (midget AAA) et à l’Île-du-Prince-Édouard (junior A) afin de peaufiner son jeu, il est maintenant prêt à passer au niveau supérieur.

Marc-André Lecouffe était un farouche partisan du Titan d’Acadie-Bathurst dans sa jeunesse. – Gracieuseté

«C’est incroyable. J’étais un partisan du Titan par le passé et maintenant j’ai la chance de faire partie de l’équipe. J’ai travaillé fort pour me rendre à cette étape de ma carrière et je suis très fier de cet accomplissement.»

L’attaquant âgé de 18 ans aura donc l’occasion de défendre les couleurs de l’équipe de son Acadie natale devant famille et amis. Après quatre saisons à évoluer hors de la province, il est bien heureux de finalement pouvoir rentrer au bercail.

«À l’âge de 14 ans, j’ai quitté le domicile familial pour Ottawa afin de poursuivre mon développement et de me préparer pour le niveau junior. Ça fait donc longtemps que mes proches et ma famille n’ont pas eu la chance de me voir à l’œuvre sur une base régulière. Ça va certainement être plaisant de pouvoir compter sur leur présence dans les gradins lors des matchs à domicile.»

Le principal intéressé n’a pas lésiné sur les efforts afin de réussir à percer l’alignement cette saison. Autant sur la glace que dans la salle d’entraînement, il s’est assuré de ne rien laisser au hasard.

«Lors de l’entre-saison, j’ai travaillé beaucoup sur la vitesse et ma force physique. J’ai ajouté 15 livres à ma charpente, ce qui me permet d’être plus explosif et plus solide sur mes patins. Au cours du camp d’entraînement, j’ai démontré plus de combativité qu’au cours des dernières années. De plus, au fur et à mesure que les jours avançaient, ma confiance grandissait et cela m’a permis de montrer le meilleur de moi-même aux entraîneurs.»

Maintenant que son poste est assuré, son prochain objectif sera de forcer la main à Mario Pouliot, l’entraîneur-chef du Titan, afin d’obtenir un poste régulier au sein de l’alignement. Il se dit prêt pour ce défi.

«C’est certain que la tâche ne sera pas facile. Nous avons plusieurs vétérans en offensive au sein de notre formation qui devraient avoir beaucoup de temps de jeu. Toutefois, je souhaite prouver au groupe d’entraîneurs que je mérite aussi de me retrouver sur la glace.»

«Pour ce faire, je vais premièrement démontrer que je suis un joueur responsable autant offensivement que défensivement. Aussi, j’ai un bon gabarit, donc je vais utiliser mon corps afin d’offrir une présence physique à ma formation.»

Selon Lecouffe, l’équipe de la région Chaleur possède tous les atouts pour connaître du succès cette saison. Guidée par un groupe de vétérans expérimentés, la formation présente déjà une identité bien définie.

«Nous avons un bon groupe de joueurs qui sont rapides et imposants physiquement. Tous les gars travaillent fort et sont désireux de connaître du succès cette année. Je peux donc affirmer que nous avons de grandes chances de nous rendre loin ce printemps.»