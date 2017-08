«On s’attend tous à une grosse saison» – Louis-Philip Fortin

Louis-Philip Fortin a tourné la page. Il a laissé derrière lui une saison atroce avec les Wildcats de Moncton en 2016-2017, une campagne ponctuée de blessures et de défaites à répétition. Le défenseur québécois est maintenant en pleine forme et il affirme tout haut que les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst auront sous les yeux un joueur dominant.

Ce n’est pas une prédiction à la Mark Messier, mais c’est quand même assez audacieux pour un gars qui n’a joué que 41 parties (une fiche de 2-8=10) la saison dernière.

Mais tout le monde sait que le patineur originaire de Sherbrooke est bourré de talent.

Et cet hiver, il sera enfin entouré d’un groupe qui devrait lui permettre de s’exprimer sur la patinoire.

«J’adore ça jusqu’à maintenant. Nous avons une très bonne chimie dans le groupe. Je pense qu’on va avoir une bonne équipe. Je suis très content», assure-t-il.

Acquis des Wildcats en compagnie de Dominic Malatesta et de Dominik Tmej en juin, le vétéran âgé de 19 ans risque d’être utilisé à toutes sauces par l’entraîneur Mario Pouliot.

Et ce n’est pas lui qui va s’en plaindre.

«Je pense que je suis capable d’être bon dans les deux sens de la patinoire. Comme je risque d’être dans le top 4, je dois apporter du leadership et l’expérience que j’ai dans cette ligue.»

Fortin reconnaît toutefois que ce sera un peu étrange d’affronter ses anciens coéquipiers des Wildcats au cours des prochains mois.

«Ce n’est pas si difficile que ça. Je n’ai pas joué tant que ça à Moncton l’année passée. Je n’ai pas autant ressenti la haine envers le Titan!», lance-t-il en riant.

Le défenseur à caractère offensif s’en promet pour la saison 2017-2018.

«C’est important pour moi d’avoir une grosse saison pour avoir une place à 20 ans dans la LHJMQ. Je dois aussi montrer l’exemple aux plus jeunes et travailler de la bonne façon.»

Complètement remis d’une blessure à la cheville qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant près de deux mois, Fortin devrait être un général à la ligne bleue du Titan cet hiver.

«Je pense que je suis un bon patineur et que je suis capable de bien distribuer la rondelle à mes coéquipiers. Je peux aussi jouer en avantage numérique, affirme-t-il. Je n’ai pas vraiment d’objectifs personnels. J’espère juste avoir une bonne saison et apporter des points à l’équipe.»

Le patineur de 5 pieds 11 pouces et de 170 livres admet que le changement d’air lui a fait du bien.

«C’est sûr que c’est très plaisant. J’ai joué à Shawinigan avant ça et on a toujours eu une bonne équipe. Quand je suis arrivé à Moncton, c’était plus difficile. Je pense que les partisans du Titan méritent une bonne saison de leur équipe.»

Louis-Philip Fortin avance qu’il est heureux comme un roi dans son nouveau château.

«Ça ne me dérangeait pas de rester au Nouveau-Brunswick. C’est sûr que j’aurais aimé jouer au Québec, mais je suis bien content d’être à Bathurst. De toute façon, c’est un peu plus près que Moncton.»

Et sur la glace, le défenseur promet de belles choses à ceux qui appuient le Titan depuis longtemps.

«Je pense honnêtement qu’on peut se rendre jusqu’en finale. On a un bon groupe de joueurs et on est prêt à faire tous les sacrifices qu’il faut pour aller loin. L’ambiance est excellente dans le vestiaire et tout le monde est positif. On s’attend tous à une grosse saison.»

Une formation expérimentée

Il y aura bien sûr quelques patineurs de la relève, mais dans l’ensemble, c’est une formation passablement expérimentée que l’entraîneur Mario Pouliot dirigera en 2017-2018.

Devant le filet, le vétéran Reilly Pickard sera secondé par le Tchèque Dominik Tmej.

À la ligne bleue, les vétérans Louis-Philip Fortin, Keenan MacIsaac, Adam Holwell et Elijah Francis auront la tâche de montrer le bon chemin aux nombrils verts Noah Dobson, Olivier Desroches et Félix-Antoine Drolet.

Dobson a d’ailleurs une longueur d’avance sur les autres, lui qui était déjà un régulier en 2016-2017.

En attaque, les Dawson Theede, Jordan Maher, Jeffrey Viel, Antoine Morand et Liam Murphy mèneront le bal.

Des bons guerriers comme Samuel L’Italien et Cole Rafuse seront là pour les appuyer.

La relève sera aussi évidente chez le Titan, avec des bons jeunes comme Logan Chisholm, Domenic Malatesta, Ethan Crossman, Marc-André Lecouffe, Félix Meunier, Kynan Berger et Justin Ducharme.