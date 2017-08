Philippe Myers a le logo des Flyers dans sa mire

Philippe Myers en a impressionné plus d’un lors de son parcours dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Lors de la saison 2015-2016, il a fait partie des trois finalistes pour le trophée Émile-Bouchard, remis au meilleur défenseur du circuit Courteau. Au cours de cette même campagne, il permettait aux Huskies de Rouyn-Noranda de mettre la main sur une première Coupe du Président en vingt ans d’existence.

Un an plus tard, il se taillait un poste au sein de la première paire de défenseurs de la formation canadienne lors du Championnat mondial junior.

C’est donc dire qu’il n’a plus rien à prouver au niveau junior.

L’Acadien de Dieppe fera maintenant le saut chez les professionnels à compter de septembre.

D’ailleurs, son objectif en vue de la prochaine campagne est pour le moins élevé. Même s’il n’est âgé que de 20 ans, le principal intéressé compte bien réussir à se tailler un poste avec les Flyers de Philadelphie, formation avec qui il a signé en tant qu’agent libre en 2015.

«Je crois que je suis capable de faire le saut immédiatement dans la Ligue nationale de hockey. Il y a deux postes disponibles chez les Flyers, alors je vais faire tout en mon possible afin de demeurer dans l’alignement pour le début de la saison. Si je garde les choses simples et que je joue mon jeu, je vais être en mesure de faire l’équipe.»

L’arrière de 6 pieds 5 pouces et de 210 livres a mis les bouchées doubles lors de l’entre-saison afin de réaliser son but. De plus, pour une première fois depuis bien longtemps, il a été en mesure de se tenir loin des embûches physiques.

«Mon entraînement s’est très bien déroulé cet été. Je me sens en pleine forme, comparativement à l’an dernier où je n’avais pas été en mesure de m’entraîner en raison d’une opération à une hanche. En somme, je suis très satisfait de l’effort fourni en préparation et je me sens prêt à percer l’alignement.»

«J’ai eu trois phases dans mon entraînement. Premièrement, je me suis concentré à prendre du poids et de la masse musculaire. J’ai ensuite tourné mon attention vers la force et l’explosion, pour finalement ajouter de la vitesse à mon jeu.»

S’il souhaite endosser l’uniforme des Flyers à compter d’octobre, Philippe Myers devra surpasser des espoirs de premier plan, tels que Ivan Proporov, Samuel Morin et Travis Sanheim lors du camp d’entraînement. S’il est bien conscient que la tâche s’annonce ardue, il accueille ce défi à bras ouverts.

«Je suis heureux de faire partie de la prochaine génération de défenseurs de l’équipe. J’apprécie le fait d’avoir à me mesurer à des joueurs aussi talentueux. Je crois que c’est une bonne compétition qui nous amène à nous surpasser. Nous tentons tous de nous entraider à atteindre le prochain niveau et c’est payant pour le futur.»

Son plan de match est déjà bien établi. Il a connu du succès avec un style de jeu spécifique, alors il ne changera pas une recette gagnante.

«Je compte faire ma part dans tous les aspects d’une rencontre. Je vais contribuer offensivement, mais je désire porter mon attention avant tout sur mon jeu défensif. Je vais toutefois sauter en attaque si j’en ai l’occasion. Aussi, je vais prendre ça une journée à la fois et me concentrer sur les petites tâches. C’est vraiment aussi simple que ça. Je juge que cette formule augmentera mes chances de faire l’équipe.»