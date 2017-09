Baseball senior: les Fisher Cats sont prêts pour Chatham

Trois petits tours et puis s’en vont! Les Islanders de Charlottetown ont fait preuve d’une extrême politesse à l’endroit des Fisher Cats de Moncton dans leur série quart de finale trois de cinq de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick.

Contrairement à la vieille tante qui vient vous visiter un samedi soir et qui s’incruste sur le divan jusqu’aux petites heures du matin, les Insulaires n’ont pas veillé tard.

Il faut dire que l’attaque des hommes en orange et noir s’est assurée de se débarrasser promptement de la visite.

En trois rencontres, Moncton a frappé 35 coups sûrs et produit 28 points.

Dimanche, les joueurs de Greg Hickox ont signé un triomphe de 10 à 5 pour balayer les honneurs de la série en trois rencontres.

Les Fisher Cats ont maintenant rendez-vous avec les Ironmen de Chatham, dans une série quatre de sept qui devrait débuter mercredi soir à Miramichi. La pluie qui s’annonce pourrait cependant venir bouleverser le calendrier.

Mais peu importe quand le duel débutera, Marcus Coates et sa bande seront prêts.

«C’est l’équipe qui a remporté le championnat. On sait qu’ils sont forts, mais je pense qu’on peut rivaliser avec eux. Je suis convaincu que ça va être une bonne série», affirme-t-il.

L’Américain Paul Raglione pense aussi que Moncton peut sortir les champions du calendrier régulier.

«C’est finalement une bonne chose d’avoir joué cette série entre la quatrième et la cinquième places parce que nous avons pris un erre d’aller, alors que les autres équipes sont à la maison à ne rien faire depuis trois semaines.»

Les Ironmen auront peut-être une autre idée en tête, eux qui ont remporté six des neuf duels entre les deux équipes cet été.

«Si notre attaque continue de produire de la sorte, j’aime nos chances. La clé, ça va être la performance de nos lanceurs», mentionne le gérant Greg Hickox.

Pour l’Acadien Coates, c’est dans la tête que tout va se jouer.

«On a un groupe qui a vraiment confiance et on s’attendait de gagner. Dans notre tête, il n’était aucunement question de perdre. Et ça va être pareil dans la prochaine série», affirme le numéro 5.

«Nous avons bien frappé lors des dernières parties de la saison régulière et on a juste apporté ça dans les séries. C’est toujours un peu une surprise de balayer une équipe, mais je savais que notre équipe était capable de le faire.»

Les lanceurs des Fisher Cats devront avoir à l’oeil Jeff Watkin (,337), Blake Gallagher (,337) et Cody Dickson (,310), trois cogneurs qui ont donné toutes sortes de maux de tête aux lanceurs adverses.

Du côté du monticule, Jean-François Neveu (1,70) et Alex Person (2,33) sont les as des Ironmen.

Le droitier acadien a été dominant cette saison, enregistrant pas moins de 46 retraits sur des prises en 41 manches de travail.

Chez les Fisher Cats, Sam Lund et Justin Cormier débuteront les deux premières rencontres.

En saison régulière, Cormier a conservé une moyenne de points mérités de 2,95, alors que Lund a passé 92 frappeurs dans la mitaine en 67 manches.